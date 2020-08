Na dolgi rok smo vsi mrtvi

(še prej pa smo upokojenci)

»Stranka in poslanci delamo v koaliciji, poskušamo uresničevati program in upamo, da bo tako tudi v prihodnje. … Moje mnenje je, da vlada ni ogrožena, so pa odločitve poslancev odvisne tudi od nadaljevanja seje.«

— Predsednik sveta stranke Tomaž Gantar meni, da se po odhodu Pivčeve ne bo zgodilo nič prelomnega (24ur zvečer, 25. 8. 2020)