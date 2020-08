Preplet literature in glasbe

Živa književnost 2019

© Simao Bessa

Pred Galerijo Škuc bo od 30. avgusta do 5. septembra potekal 27. literarno-glasbeni festival Živa književnost, ki bo tudi letos postregel s pestrim naborom dogodkov. V popoldanskih urah bo potekal spremljevalni program O' živela knjiga za otroke in mlade, zvrstile pa se bodo tudi gledališke in lutkovne predstave, pravljična druženja in predstavitve slikanic ter ustvarjalne delavnice, od tiskarske in likovne do delavnice kreativnega pisanja in delavnice stripa. Na ogled bo tudi razstava 30. obletnica zbirke Lambda.

Festival bo danes, 30. avgusta ob 20.00 Mohan Rana, indijski pesnik, ki je odrasel v New Delhiju, zdaj pa živi v Bathu v Angliji. V poeziji raziskuje teme identitete, resnice, spominov in narave. Objavil je osem pesniških zbirk v hindijščini. Sodeloval je na številnih domačih in tujih pesniških festivalih Ledbury (2011), Stanza (2014), Svetovnem knjižnem sejmu v New Delhiju (2014), Slovenskem knjižnem sejmu v Ljubljani (2016, v okviru prevajalske delavnice Centra za slovensko književnost), angleškem literarnem salonu PEN na londonskem knjižnem sejmu in festivalu umetnosti in literature Odisha v Bhubaneswarju (2018). Za glasbeno spremljavo bosta poskrbela Vasja Štukelj in Lasanthi Manaranjanie.

Na Škucevem odru bodo letos svojo literaturo predstavili še avtorji in avtorice Eleni Tzatzimaki iz Grčije in Noe Tibor Kiss iz Madžarske, iz Slovenije pa Aljaž Koprivnikar, Vesna Liponik in Miklavž Komelj. Na programu bo tudi performans Eve Kokalj.

Na enem od večerov se bodo predstavili portugalski in slovenski pesniki in pesnice Alja Adam, Aljaž Koprivnikar, Miguel Manso, Tiago Patricio, Gregor Podlogar in Margarida Vale de Gato, ki so sodelovali na letošnji prevajalski delavnici.

Z raznolikim glasbenim repertoarjem pa bodo program popestrili Urška Preis (rouge-ah), Filip Vurnik, Lovekovski, Klarisa Jovanović in Luka Ropret, Y&M, Talita Sofija Komelj in Rebeka Dobravec.