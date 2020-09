Balkanski grafitarski pionir prihaja v Ljubljano

Zagrebški umetnik Krešimir Golubić - Leon GSK bo v Ljubljani pripravil dve razstavi

Krešimir Golubić - Leon GSK / narejeno po fotografiji Toneta Stojka (Brane Bitenc, pevec skupine Otroci socializma, november 1982, Zagreb). Fotografijo hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije

V TAM-TAMovi Ulični galeriji na Vegovi v Ljubljani bodo v petek, 4. septembra ob 17.00 odprli razstavo zagrebšega grafitarskega umetnika Krešimirja Golubića - Leona GSK z naslovom Punk's Not Dead. Na otvoritvi bo v živo izrisal tri slovenske glasbenike. Po grafitarskem performansu bo sledil vodeni ogled po prodajni razstavi Golubićevih del v Galeriji Fotografiji, kjer bodo predstavljene njegove najbolj znane šablone, z nekaterimi novimi, posebej za to priložnost ustvarjenimi slovenskimi glasbeniki. Razstava grafitov podob akterjev punk scene s fotografij različnih avtorjev je nastala v sodelovanju z Galerijo Fotografija in Urbano vrano.

Razstavo bi morali odpreti že aprila, a je svoji sporočilnosti prevajanja in prenašanja delovanja punk akterjev v današnji čas, danes še bolj aktualna kot pred nekaj meseci. Ponuja primerjavo sodobne družbe z družbeno prelomnimi časi naše preteklosti in postavlja tudi vprašanje, kako se bo mladina tokrat odzvala na dogajanje v družbi.

Razstavo bodo spremljale alternativne ture Zavoda Urbana vrana. V soboto 5. septembra in v nedeljo 6. septembra, ob 11. uri, bo zagrebški umetnik vse zainteresirane popeljal na grafitarski in streetartistični sprehod po Ljubljani. Prijave so možne preko spletne strani ptich.si.

Izšel bo tudi 20-stranski umetniški katalog, za katerega sta besedilo prispevala slovenski publicist Igor Bašin – BIGor ter hrvaški novinar in rock kritik Aleksandar Dragaš.

Krešimir Golubić Leon GSK / Izbor šablon na platnu

Krešimir Golubić – Leon GSK se je rodil v Zagrebu leta 1973. Za grafitarsko umetnost se je začel zanimati sredi osemdesetih, ko so se v Zagrebu pojavila prva takšna dela. Sprej je prvič vzel v roke leta 1987, z grafitiranjem pa se je začel resno ukvarjati leta 1992 po obisku Berlina. S prijateljema je ustanovil eno prvih grafitarskih ekip v Zagrebu – GSK Crew (1993) in prvo grafitarsko revijo v tem delu Evrope – svetovno znani ZGBKAOS magazine, ki je med letoma 1995 in 2001 izšla sedemkrat.

Poleg grafitarskega ustvarjanja po ulicah Zagreba, Hrvaške in Evrope, piše tudi članke za razne tiskane medije in sodeluje v številnih oddajah v elektronskih medijih kot strokovnjak za grafite. Redno sodeluje na umetniških festivalih in razstavah, vodi pa tudi delavnice z naslovom Grafiti kot umetnost, ne pa vandalizem. Pogosto o grafitarski tematiki predava na šolah in pri tem mladim poskuša pokazati, da grafite lahko dojemamo in uporabljamo tudi na pozitivne načine, ne pa le kot izraz uporniške objestnosti. Leta 2013 je začel ustvarjati s šablonsko tehniko (stencil), ki je značilna za street art oz. postgrafitarsko gibanje.