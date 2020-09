Pia Nikolić | foto: Borut Krajnc

»V revščino je čez noč pahnjenih več tisoč ljudi«

Tjaša Pureber, kulturna producentka, aktivistka, raziskovalka družbenih gibanj

Tjaša Pureber je samozaposlena v kulturi, producentka uprizoritvenih umetnosti. Sodeluje s številnimi, predvsem nevladnimi producenti v kulturi. Več let je delovala v okviru Društva Asociacija, društva nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti, ter se ukvarjala z zagovorništvom in bila nekaj časa strokovna vodja mreže. Po izobrazbi je politologinja, po prepričanju aktivistka. Predvsem pa dobra poznavalka domače kulturne politike. Pogovor je tekel zlasti o tistih, ki so jih posledice pandemije in virusne vlade že dohitele.

Prosilci za status samozaposlenih v kulturi poročajo, da z zamudo prejemajo odločbe o potrditvi statusa in odločbe o pravici do plačila prispevkov za socialno varnost. Listine naj bi že stiskane čakale na ministrovi mizi. Gre morda za novost?