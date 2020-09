Različni obrazi migracij, azila ter življenja beguncev

Slovenska filantropija enajstič organizira Festival migrantskega filma, ki je letos zaradi epidemije dva meseca po običajnem datumu ob Svetovnem dnevu beguncev

Videti El Aaiún

V Ljubljani in 8 drugih mest po Sloveniji ponovno prihajajo filmske projekcije in spremljevalni dogodki, ki osvetljujejo različne obraze migracij, azila ter življenja beguncev. Festival bo v Ljubljani potekal med 7. in 10. septembrom v Kinodvoru, Slovenski kinoteki, Pritličju in na Slovenski filantropiji, filmske projekcije pa bodo na ogled tudi v Hišah Sadeži družbe in partnerskih organizacijah v Mariboru, Murski Soboti, Ljutomeru, Žalcu, Cerknici, Logatcu, Metliki in Črnomlju.

V petih tematskih sklopih – Zidovi kolonializmov, Portreti, Premični domovi ženskih migracij, Pogledi iz Evrope in Mladi onkraj meja bo festival gledalcem ponudil 14 filmov iz 7 držav ter sklop kratkih filmov, ki so jih posneli mladostniki iz Slovenije. Na festivalu bo gostovalo 8 filmskih ustvarjalcev in gostje spremljevalnih dogodkov.

Tudi tokrat bodo v ospredju aktualne zgodbe, povezane s posledicami globalne politike, z realnostjo selitve v novo okolje in tkanjem novih socialnih vezi. S filmskimi zgodbami in prispevki gostov pozivamo k razmisleku o aktualni migracijski politiki in ponujamo drugačen pogled na ljudi, ki so ujeti v begunska taborišča, živijo v nehumanih razmerah ali izginejo nekje na poti.

"Premikati se, raziskovati nova področja je v naravi človeškega rodu. Toda milijoni, o katerih govorijo migrantski filmi, se ne premikajo zaradi radovednosti, želje po odkrivanju novega. Premikajo se, da bi ohranili svoja življenja in življenja svojih bližnjih, zaradi strahu", - dr. Anica Mikuš Kos, predsednica Slovenske filantropije.

Otvoritev festivala bo v ponedeljek, 7. septembra ob 20.30 uri v Kinodvoru s filmom Videti El Aaiun, ki ga je posnel slovenski novinar Erik Valenčič v sodelovanju s fotografom Arnejem Hodaličem in fotografinjo Katjo Bidovec.

V torek, 8. septembra ob 20.00 uri bosta v Slovenski kinoteki na ogled filma Ukradeno otroštvo in Stolp, po projekciji pa se bo sledil pogovor z Nado Pretnar, Mohammedom Al Buraijem in Barbaro Vodopivec o palestinskem filmu in Palestini.

Dr. Anica Mikuš Kos, predsednica Slovenske filantropije

V sredo, 9. septembra si lahko v Slovenski kinoteki ob 18.00 ogledate film Dežela žensk, po projekciji pa bosta avtorja knjige Doba velikih migracij na Slovenskem, dr. Mirjam Milharčič-Hladnik in dr. Aleksej Kalc predstavila svoje delo.

Zadnji festivalski dan, 10. septembra bodo začeli s projekcijami dveh filmov, ki na svoj način predstavljata pogled v Sloveniji živečih migrantov. Ob 17. uri bosta v Pritličju projekciji filmov Kakšen Sirec pa si? in Spoznajmo se, po filmih bo sledil pogovor z avtorji. Ob 18. uri bodo v Slovenski kinoteki na ogled kratki filmi mladostnikov o migracijah. Festival bodo zaključili ob 20. uri na dvorišču Slovenske filantropije, s projekcijami petih kratkih filmov v okviru dogodka Kino na prostem.