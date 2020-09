Fluidnost seksualnosti in spolne identitete

Fokus Festivala Lezbična četrt je letos usmerjen v razpiranje raznolikih poti razumevanja spola in seksualnosti, njunega prepletanja, zgodovinskih spojev in razhajanj

Lovekovski

Med 17. in 21. septembrom se bo v Ljubljani odvijal 6. festival Lezbična četrt, ki ga organizira Društvo Škuc. Vsaka edicija svoj fokus usmerja na izbrano aktualno problematiko/tematiko, ki je v lokalnem okolju prezrta, nezadostno ali popolnoma nenaslovljena. Fokus letošnjega festivala je tako usmerjen v razpiranje raznolikih poti razumevanja spola in seksualnosti, njunega kompleksnega prepletanja, zgodovinskih spojev in razhajanj.

Festival bo v četrtek, 17. septembra ob 19.00, odprla mednarodna razstava v Galeriji Škuc, pomenljivo naslovljena Spol_sko,, igra besed, ki hkrati nakazuje na spol in na nekaj spolzkega. Razstava izpostavlja pomen preizpraševanja fluidnosti seksualnosti in spolne identitete skozi umetniška dela različnih slovenskih in tujih umetnic_kov: priznanega kanadskega umetnika Cassils, slovenske lezbične umetnice Andreje Gomišček, uveljavljene poljske umetnice Liliane Piskorske, priznane danske umetnice Naje Marie Lundstrøm ter še dveh slovenskih Lee Culetto in Zvonke T. Simčič. Razstavo bo odprla telesna instalacija Avatara Tatiane Kocmur.

O stabilnosti/fluidnosti spolnih in seksualnih identitet bodo govorili tudi na okrogli mizi, ki bo potekala 18. septembra ob 17. uri v Galeriji Škuc, na kateri bodo sodelovali: Evan Grm (trans aktivist_ka pri Zavodu TransAkcija), Urška Lipovž (sociologinja in sokuratorka razstave), Andreja Gomišček (umetnica), in dr. Tatjana Greif (dolgoletna aktivistka in urednica zbirke Vizibilija). Moderatorka: Vesna Liponik.

Istega večera bo pred klubom Monokel (Metelkova mesto) ob 21. uri potekal solo koncert Saše Vipotnik, bolj poznane pod imenom AKA Neomi, ki velja za enega najzanimivejših glasov na naši glasbeni sceni ter dua Lovekovski, sledil bo set DJ Katche.

4GvqyiCXx50&pp

V soboto, 19. septembra se bo potekala LGBT+ tura, vodeni ogled mesta po poteh LGBT+ aktivizma pod vodstvom dolgoletne aktivistke Suzane Tratnik. Zvečer ob 19. uri v Pritličju sledi odprtje razstave hrvaške fotografinje Martine Šalov Ej, dečko, ki skuša prikazati vso raznolikost žensk, ženstvenosti in lepote.

Po nedeljskem vodstvu po razstavi v Galeriji Škuc ob 11.00 s kuartorkama Tio Čiček in Urško Lipovž, ob 14. uri sledi filmska delavnica ABC kratkega filma s filmsko ustvarjalko Simono Jerala, na kateri se bo mogoče seznaniti z osnovami ustvarjanja kratkega filma.

Zvečer ob 20. uri sledi projekcija dokumentarnega filma madžarske režiserke Márie Takács Igra se je začela: queerovska motnja v športu, ki obravnava težave, s katerimi se spolno nenormativne osebe soočajo v svojih športnih karierah. Po projekciji bo sledil pogovor z režiserko in LGBT aktivistom Andrejem Pišlom.

Festival se bo zaključil v ponedeljek, 21. septembra z dvema dogodkoma: otvoritvijo murala (Metelkova mesto) Ne samo te stene umetnic Ane Lucije Šarić in Klare Kracina ter večernim branjem petih nagrajenk_cev Literarnega natečaja Presečišča ter podelitvijo prvih treh nagrad, ki bo potekalo v Galeriji Škuc.