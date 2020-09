Vrt, ki ga preganja raj

Na 12. Festivalu Sonica se bo odvilo 19 dogodkov, na katerih se bo predstavilo 16 umetnikov iz 9 držav

Jenna Sutela: Holobiont

Od 22. do 26. septembra bo v Ljubljani potekal 12. Festival Sonica z naslovom Vrt, ki ga preganja raj, na katerem se bo na osmih prizoriščih odvilo 19 dogodkov (5 koncertov, razstava, projekcija filma, pogovori z umetniki in dve okrogli mizi). Izhodišče za temo festivala so zapisi Dereka Jarmana, v katerih loči med bujnim in nadzorovanim vrtom in v katerih vrt razume kot celostno umetniško obliko, ki je obenem kraj, proces in miselno stanje.

Festival se bo začel 22. septembra ob 19.00 v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova s pogovorom Tjaše Pogačar z umetnico Jenno Sutela, kateremu bo sledilo odprtje razstave njenega video dela z naslovom Holobiont. V času, ko smo ljudje prenašalci virusa, se to nekoliko starejše delo finske umetnice ukvarja z idejo človeškega telesa kot raznašalca semen in potencialnega gostitelja prihodnjih generacij nezemeljskih vrst. Čeprav razumemo, da bakterije v naših prebavilih ključno vplivajo na naše počutje, Sutela v delu razmišlja o bakteriji Bacillus subtilis kot o drugem umu, naseljenem v naših telesih. Pri tem opazuje obe skrajni točki okolij, v katerih bakterija živi: znotraj naših teles v prebavilih in v vesolju, kjer jo na misijah uporabljajo kot testno vrsto v vesoljskih poletih.

Naslednji dan, 23. septembra bo v Slovenski kinoteki projekcija filma Zadnji in prvi ljudje (r. Johann Johannssonn), ki bo gledalce teleportirali v prihodnost, v kateri zadnji pripadniki ljudske vrste gledajo prazno, zapuščeno pokrajino. V njej jugoslovanski spomeniki služijo kot zadnje priče izumirajoče civilizacije. Sledil bo avdiovizualni koncert Francka Vigrouxa in Antoina Schmitta Chronostasis.

nqDBlBKlbDA

V četrtek pa se bo program odvijal na vrtu ob Čolnarni. Po letih sodelovanj z različnimi umetniki sem v prvem planu želel izvesti dialog z naravo. Narava me že od nekdaj inspirira, pomirja, mi pomaga ohranjati stik s samim seboj in me zemlji s svojo brezkompromisnostjo. Ozavestiti sem želel tudi našo lastno odvisnost od okolja in dejstvo, da se kot človeštvo odmikamo od narave in poskušamo postati neodvisni od nje, a nam to ne uspeva najbolje, saj z vsakim novim poskusom posežemo globlje v njene vire," je o svojem projektu In_Dependences zapisal BRGS. Sledil bo nastop Kleemarja, ki bo po več letih predstavil glasbeni prvenec No Love In Modern World, ki ga je dokončal v času samoizolacije.

i0dzDYCd_bk

Petkov program v Cankarjevem domu bp prepletel glasbene svetove treh glasbenic: Clare de Asís in dua Maje Osojnik in Irene Tomažin. Sobotni finale v Slovenskem mladinskem gledališču bo glasen in udaren, za kar bo poskrbel Kutinov avdiovizualni projekt ROTOR, ki mu bo slediko raziskovanje monumentalnega potenciala v zvokih legendarnega Synthi 100 pod prsti švedske glasbenice Lise Stenberg in nazadnje združitev balkanskih zvočnih tradicij in atmosferske klubske glasbe v dolgo pričakovanem nastopu KIR-a.

Potekal bo iudi program pogovorov PSSST!, v okviru katerega sm z rezidenčnimi umetniki posneli pogovore, ki bodo objavljeni v obliki podcasta, na dveh okroglih mizah pa se bodo pogovarjali o trenutnih izzivih razvoja slovenske glasbene scene v mednarodnem prostoru (tema okrogle mize bo nastajajoča agencija za Export Music Slovenija) ter o dilemah organizacije ali neorganizacije dogodkov v času omejitev NIJZ ("Delati ali ne delati?").