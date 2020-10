Nov pogled na podeželje

Razstava del študentov arhitekture treh univerz

Na gradu Grad v Krajnskem parku Goričko je še danes in jutri na ogled razstava Goričko: nov pogled na podeželje, sobivanje arhitekture in krajine, na kateri so predstavljena dela študentov arhitekture treh univerz in petih mentorjev. V šolskem letu 2019/20 so Tehnična univerza v Gradcu, Univerza v Ljubljani in Tehnična univerza na Dunaju preučevale možne načine bivanja in dela na podeželju. Za raziskovanje teme gradnje na podeželju so izbrale regijo v okolici Krajinskega parka Goričko. Področje na slovenski severni meji je povečini rahlo hribovito in nepozidano, prevladujejo pa osamljene kmetije. Slednje so po večini majhne, vasi pa je prizadelo odseljevanje prebivalstva.

Teme, ki so nastale v okviru simpozija ter oblikovalskega dela, ki mu je sledilo, v ospredje postavljajo ohranjanje identitete krajine in posledično možne oblike kmetijske proizvodnje na manjših kmetijah, ki se zavezujejo k visokim kakovostnim standardom in se lahko uspešno vključijo v lokalne ekonomske cikle. V različnih evropskih regijah so se takšni modeli v kombinaciji s turistično infrastrukturo izkazali za ekonomsko ustrezne in trajnostne.

Prostorska interpretacija proizvodnih oblik malih kmetij v arhitekturo je pripeljala do preučevanja lokalnih materialov, ki so z uporabo sodobnih oblikovalskih prijemov nato bili uporabljeni pri gradnji.

V različnih evropskih regijah so se takšni modeli v kombinaciji s turistično infrastrukturo izkazali za ekonomsko ustrezne in trajnostne.

Vse večje spremembe družbenih struktur iz sfere kmetijstva v komercialni sektor so obenem pripeljale do povečanega povpraševanja po prostorih, ki omogočajo rast mladih družin, pa tudi nastanitev za starejše, ki naj se integrira v znani okoliš in skupnost.

Na podlagi omenjenih ugotovitev ter poglobljenih raziskav je bilo ustvarjenih približno 250 projektov, ki se osredotočajo na izredno raznolike teme.