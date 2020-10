V Mariboru največji festival stop animacije v Evropi

Med 8. in 11. oktobrom v Mariboru

Pandora

Od 8. do 11. oktobra bo v Mariboru potekal 10. Mednarodni filmski festival stop animacije StopTrik, največji tovrstni festival v Evropi. Osrednje prizorišče bo Vetrinjski dvor, dogajalo pa se bo tudi v GT22 in Lutkovnem gledališču Maribor. Vse festivalske filmske projekcije so brezplačne. Letošnji program je zasnovan po navdihu intelektualnega in umetniškega eksperimenta umetnika Theodoreja Usheva. V Manifestu A-Z (Animacija kot orožje) je Ushev imenoval najbolj nevarne družbene grožnje oz. anti-vrednote in trdil, da jih lahko umetnost animacije premaga.

Osrednji program festivala je tekmovalni filmski program. Kot vsako leto, bo festival tudi letos predstavil štiri tekmovalne sklope: tri sklope mednarodnega tekmovanja, v katerem bodo tekmovale sodobne produkcije, narejene v tradicionalni tehniki stop animacije, in sklop Borderlands, v katerem se bodo pomerili eksperimentalnimi in hibridnimi filmi, ki se poleg stop animacije poslužujejo še drugih tehnik. Glavno nagrado tekmovalnih sklopov bo z glasovanjem tudi tokrat izbralo občinstvo.

Poleg tekmovalnih se bosta na festivalu odvila še dva sklopa filmskih projekcij: v sklopu Panorama bodo prikazani filmi, ki se niso uvrstili v tekmovalni program, a predstavljajo izstopajoča avtorska dela, v Retrospektivi I in II pa bomo videli filme, med katerimi vsak nagovarja eno imed anti-vrednot, ki jih najdemo v Ushevem manifestu.

Na festivalu se bo odvilo več predavanj, pogovorov, okroglih miz. V sklopu Projektor sta organizirani dve predavanji, katerih tema je kinematografija prihodnosti: (Ne-) organizirana filmska pokrajina: Stanje in prognoze (Martina Gumzi, dramaturginja in filmska producentka) ter predavanje Prihodnost kinematografije in Baza slovenskih filmov (Lev Predan Kowarski, direktor fotografije, in Jasna Pintarič, literarna komparativistka).

Na pogovoru Film v Mariboru: (de)centralizacija slovenskega filma bodo sodelavci konzorcija Film v Mariboru govorili o Mariboru kot filmskem mestu, ki pa se ves čas bori za zagotavljanje osnovnih pogojev produkcije in prikazovanja.

Na okrogli mizi Festival kot orožje: družbeni in politični potencial bo pogovor tekel o vlogi festivalov v času podnebne krize, naraščajočega fašizma in nacionalizmov.

V sklopu TrikShowa 2020 se bo občinstvo skozi pogovor z avtoricami in avtorji seznanilo z zakulisjem nastajanja animiranega filma, festival pa organizira tudi poglobljen pogovor z mentorico Workshot delavnice stop animacije; z večkrat nagrajeno režiserko animacij in producentko Špelo Čadež.

Festival bosta pospremili dve razstavi, 10 let festivala StopTrik in Fotogank. Na prvi bodo razstavljeni plakati, festivalski napovedniki in stop animacije iz delavnic preteklih desetih let, na drugi pa bo predstavljeno delo skupine šestih fotografij in fotografov, ki so svoja in dela drugih avtorjev v času karantene na ogled ponudili preko projekcij z domačega balkona na pročelje sosednjih stavb.

V Black Boxu GT22 bodo na sporedu projekcije kratkih animiranih filmov Sashe Svirskega. Sasha je slikar in eden najbolj fascinantnih sodobnih umetnikov evropske animacije. Program se bo predvajal nenehno in bo za majhno občinstvo na voljo tekom celotnega festivala.

Poskrbeli bodo tudi za glasbene dogodke. Po uradni otvoritvi festivala se obeta avdio-vizualna naveza dveh obetavnih kreativcev urbane alternativne scene Gabi98 & Kasko Karambol AV, dan kasneje pa se bo v Mariboru premierno predstavil domači trio Etceteral. S simbiozo sintetizatorja, akustičnih instrumentov in animacije ustvarijo audiovizualni hologram, navdih pa črpajo iz Kraut-Rocka ter Afro-Futurizma in raziskujejo razsežnosti repetativne poliritmične glasbe in digitalne podobe. Med festivalom se bo odvil tudi Dvoboj kuratorjev v animiranih glasbenih videoposnetkih. Posnetke bosta izbirala Daniel Šuljić in Slava Lukarov, programska direktorja festivala Animafest Zagreb in festivala Supertoon.