Nazaj v 2020

Ta teden sta, po dolgem času resne suše, v javnost prišla dva resna in sodobna politična dokumenta. Prvega, besedilo Iniciative za koalicijo ustavnega loka, je v imenu vseh avtorjev, Spomenke Hribar, Pavleta Gantarja, Borisa A. Novaka, Arjana Pregla, Barbare Rajgelj, Slavka Splichala, Nika Toša in Slavoja Žižka, vodstvom opozicijskega četverčka predstavil Jože P. Damijan, kmalu pa se je pojavil tudi v javnosti. Drugi dokument je knjižica političnih zahtev protestne ljudske skupščine petkovih protestov, najdlje trajajočega protestniškega gibanja v Sloveniji, ki ga ni organizirala politična stranka.

Dokumenta sta različna, a se v zatohlosti, ki jo je v Slovenijo vnesla Janševa vlada, ki še vedno preganja drugače misleče in tiste, ki imajo drugačen svetovni nazor, zdita, kot da nas vračata v leto 2020, nazaj v prihodnost. Oba nagovarjata sodobno družbo, sodobne stiske in probleme, današnjega človeka, sodobno spoštovanje sočloveka in narave, ne delita, ampak družbo vidita kot skupnost. Nenadoma smo se spet lahko (vsaj med branjem) znašli sredi debat, v katerih so danes v zahodni Evropi, stran od družbe paranoje, sovraštva, izključevanja, stran od zlobe, ki jo sevajo tviti sedanjega predsednika vlade, stran od sovraštva in hudobnih jezikov njegovih poslancev in ministrov ter njegovih navideznih medijev, stran od kadrovskih čistk zaradi napačnega prepričanja, stran od razgrajevanja neodvisnih institucij, stran od raznih počivalškov, ki čakajo, da bo gospodar vrgel obljubljeno drobtinico z mize. A preden nadaljujemo, se je treba odzvati na ravnanje aktualne vlade.

Janez Janša je v sredo, ko je postalo jasno, da je njegovi vladi boj zoper epidemijo ušel izpod nadzora, seveda napadel. Nemudoma je začel iskati tiste, na katere bo pokazal s prstom. Napadel je seveda opozicijo in napadel je medije. Takole se je glasil njegov tvit, namenjen medijem: »Rekordno število okuženih za #covid_19 na včerajšnji dan naj bo končna streznitev za vse in zadnje opozorilo vodilnim medijem, ki so s svojim skrajno neodgovornim spodbujanjem kršitev #ZNB odločno prispevali k razrastu bolezni in kritično ogrozili zdravje in življenje sodržavljanov.« To je lažniv in umazan tvit. V Sloveniji ni enega resnega medija, ki ne bi pozival k spoštovanju ukrepov in razširjal vedenja o epidemiji. Niti enega. Ne samo to: kljub temu da ta vlada ves čas tolče po medijih, vsi ne glede na to ves čas ozaveščajo javnost o pomenu pravil vedenja v času epidemije. In tudi za opozicijo lahko rečemo enako: v nasprotju z njim, ki je vlado Marjana Šarca obkladal z žaljivkami in zmerljivkami, grozil z ovadbami, čeprav je s tem le histeriziral že sicer prestrašeno javnost in torej delal veliko škodo boju zoper epidemijo, sedanji opoziciji ni to prišlo niti na misel. Seveda so kritizirali vlado, a niso rušili ukrepov, njihove spodrsljaje je mogoče prešteti na prste ene roke. In zato je treba povedati jasno, preden se njegova laž razširi: Janez Janša je tisti, ki ne zna voditi krizne politike, ne razume, kaj je krizno stanje, kar se je pokazalo že leta 2012 in tokrat le še potrdilo. Spet se je izkazalo, da Janša nima voditeljskih sposobnosti, nima niti organizacijskih sposobnosti, sploh pa nima niti najmanjše zmožnosti, da bi narod v stiski povezal. On je odgovoren. Še več: mediji dejansko težke napake njegove vlade na področju boja zoper epidemijo obravnavajo umirjeno, prav zato, da ne bi ljudje opustili previdnostnega ravnanja, ki ga zahtevajo razmere. Kako zaupati vladi, ki se je na dan, ko je postalo jasno, da država izgublja boj z epidemijo, odpeljala na samopromocijski celodnevni izlet na Koroško? Lahko namesto tega raje delajo? Na vseh ravneh vlada boj zoper epidemijo vodi amatersko, nima enotne govorice, govorci se med sabo spodbijajo, vlada spreminja ukrepe iz ene skrajnosti v drugo, ukrepi pa so nekonsistentni. A poraz, ki ga v boju z epidemijo beležimo, je posledica slabega in nekompetentnega vodje, ki namesto da bi delal, na dan napiše po 30 in več tvitov in ves čas spremlja, kaj se dogaja na tem socialnem omrežju. Predstavljajte si, da bi odraščajoči otrok na dan napisal po 30 objav na Facebooku ali Twitterju. Vsakega starša bi skrbelo zanj.

In prav zato sta dokumenta, ki smo ju navedli v uvodu, pomembna. Pomembna sta, ker nam spet kažeta, da je mogoče živeti drugače in imeti drugačno politiko. Šarcu in Cerarju so v času, ko sta vodila vladi, očitali, da stabilnost in mirnost, ki sta jo njuni vladi prinesli, nista dovolj. Res je. Nista dovolj, sta pa osnova. Kaj pomeni odsotnost elementarne stabilnosti, lahko opazujemo zdaj.

Seveda ne govorimo, da lahko opozicijske stranke, ki so oblast že izgubile, sestavijo idealno vlado, daleč od tega. Lahko pa se kljub temu poskušamo vrniti v leto 2020. In za to se je preprosto vredno boriti in v to vložiti vse napore. Naj gre za tiste, ki se zgodijo vsak petek na ulicah slovenskih mest, ali pa za napor, ki ga morajo vložiti politiki, ki spoštujejo ustavo in sodržavljane, da prepričajo svoje kolege, da je preprosto dovolj te norije. DeSUS že stopa v smeri politične normalnosti, a tudi poslanci SMC nakazujejo, da imajo dovolj svojega predsednika in njegovega podrejanja SDS, ker mu je Janša obljubil, da bo dobil v upravljanje celoten slovenski turizem v državni lasti.

Zastavek je namreč zelo visok. Smo namreč sredi epidemije. A za to vlado je tudi sredi te situacije bolj pomembno, da zamenja direktorje vseh nadzorstvenih agencij, kot pa povezati prebivalstvo v boju zoper epidemijo. Medtem ko vsi resno jemljejo epidemijo, jo Janša zgolj izkorišča.