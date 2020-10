Sestra Ratched je bila nepozabna. In fatalna.

Ratched: Evan Romansky, 2020 (Netflix)

za

Let nad kukavičjim gnezdom.

Kaj se zgodi v Letu nad kukavičjim gnezdom, veste: Randle McMurphy (Jack Nicholson) zaradi uporništva, nonkonformizma, seksa z mladoletnico in norosti, ki jo le hlini, pristane v oregonski psihiatrični bolnišnici, kjer postane junak pacientov, toda Sistem, ki ga uteleša stroga sestra Ratched (Louise Fletcher), mu na koncu z lobotomijo ubije možgane.

Sestra Ratched je brezčutna birokratka, v roki ima žig, pacientom pa vrti klasično glasbo – kot nacisti v lagerjih smrti. McMurphy nekje vmes oznani, da hoče gledati TV – bejzbol. Tega nikoli ne zamudi. Toda avtokratska Ratched ga zavrne. McMurphy predlaga glasovanje, toda pacienti, ki naj bi glasovali, ne razumejo demokracije – niti je nočejo. Še več, demokracije se bojijo. In svobode tudi. Raje pustijo, da drugi odločajo o njih in v njihovem imenu. »Which one of you nuts has got any guts,« sprašuje McMurphy, ki na koncu izkusi, da je Sistem močnejši od njega in da se individualizem ne izplača več. Še huje: na svoje veliko presenečenje ugotovi, da so vsi pacienti prostovoljno v psihiatrični bolnišnici, da lahko odidejo, kadar hočejo, in da v resnici sploh nočejo oditi. Svoboda jih ne zanima. Nočejo svobode – svoboda jih je pripeljala v umobolnico. Svoboda je preveč naporna, preveč stresna in preveč zahtevna. Zaradi svobode so zboleli.

Ko gledate Let nad kukavičjim gnezdom, se sprašujete: kdo je ta ženska, ki prepoveduje užitek? Kdo je ta »velika kastratorka«, ki zlomi ultimativnega moškega? Kako je postala takšna fašistoidna pošast, da je ni hotela igrati nobena znana igralka? Anne Bancroft, Angela Lansbury, Geraldine Page, Colleen Dewhurst in Ellen Burstyn so vlogo zavrnile, ker so se bale, da bi jim lahko uničila kariero. Sprejela jo je šele Louise Fletcher, ki je bila tako neznana, da je sestra Ratched ni mogla uničiti. Na ta vprašanja zdaj, 45 let kasneje, odgovarja serija Ratched, zgodba o izvoru sestre Mildred Ratched. Povsem upravičeno – sestra Ratched je bila nepozabna. In fatalna.

V seriji izveste, da je bila sirota in da je imela »brata«, s katerim sta pristala v peklu rejništva, obenem pa vidite, kako se »zdaj«, leta 1947, ko je že vsa pretkana, mimo motela, ki diši po Normanu Batesu, odpelje v Lucio, kalifornijsko mestece, kjer se zrine v psihiatrično bolnišnico, ki jo vodi zasvojeni dr. Richard Hanover (Jon Jon Briones). Na vsak način se skuša prebiti do grizlijevskega psihopata (Finn Wittrock), enega izmed pacientov, toda »nora« psihiatrična bolnišnica, v kateri eksperimentirajo z represivnimi terapijami, tudi z lobotomijo in seksualno konve rzijo ( ja, lezbijke spreobračajo!), je tako bujna, tako slikovita, tako senzualna in tako sočna, da obtiči med poklicnim morilcem (Corey Stoll), naduto dedinjo (Sharon Stone), sestro Bucket (Judy Davis), ki jo odbija, in lokalno uradnico Gwendolyn (Cynthia Nixon), ki jo privlači. Jasno, lezbijštvo je nekaj, kar mora potlačiti. Ne da jo to ustavi. Ratched, ki jo igra Sarah Paulson, je prav splet potlačitev, ki jo sprogramirajo. Ko vstopi v ta teater, ki terja posebno, distopično, stepfordsko, telenovelistično obliko empatije, se zdi, kot da je vstopila v nezavedno povojne Amerike – v kompleks potlačenih želja, zatrtih identitet, morbidnih perverzij in vsiljenih frigidnosti, na teren Zakona, za katerega se zdi, da užitek prepoveduje, v resnici pa ga zapoveduje. Ratched je zgodba o tem, kako je to nalogo pravzaprav težko, če ne že kar nemogoče izpolniti. Formanov film nas je prisilil v identifikacijo z McMurphyjem, serija, v kateri naj bi se McMurphy pojavil šele v četrti sezoni, pa nas prisili v identifikacijo z Ratched – upornico, ki lahko Sistem zlomi le tako, da ga poosebi. Mimo pride tudi guverner, ki dahne: »Nisem politik, ampak igralec.« Namig, da Trump sodi v Lucio. (Netflix)

