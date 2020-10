Film tedna: Parazit

Tragikomična alegorija sodobne družbe, ki s kritično ostjo neizprosno prebada družbeni sistem

Na prvem programu Televizije Slovenija bo danes ob 22.55 na ogled južnokorejski film Parazit, ki je režiserju Bong Joon-hoju s kombinacijo črnega humorja in družbene kritike prinesel kar 4 oskarje in sicer za najboljši film, za najboljši tujejezični film, za najboljšega režiserja in za najboljši izvirni scenarij.

Štiričlanska Ki-taekova družina si je sicer zelo blizu, vendar nihče nima službe, prihodnost pa ni obetavna. Sinu Ki-wooju se nasmehne sreča, ko ga prijatelj, ki obiskuje prestižno univerzo, predlaga za dobro plačano službo. Ki-woo, ki na ramenih nosi pričakovanja celotne družine, se odpravi k družini Park na razgovor. Glava družine je g. Park, lastnik mednarodnega računalniškega podjetja. Ki-woo tam spozna Yeon-kyo, prelepo mladenko. Fant dobi službo in postane njen učitelj, le da se tisti hip še nihče ne zaveda, da bo to prvo srečanje med obema družinama postopoma vodilo v zaporedje nenavadnih dogodkov, ki popolnoma spremenijo življenje obeh družin …Kmalu po prvem srečanju se odnosi med družinama zapletejo, kar pripelje do niza nesrečnih pripetljajev.

"Ljudem različnih položajev ni lahko živeti skupaj. V tem žalostnem svetu postaja vedno bolj razvidno, da se človeška razmerja, osnovana na soobstoju ali simbiozi, ne obdržijo, ena skupina je prisiljena v parazitsko razmerje z drugo. Kdo lahko v takšnem svetu pokaže na obubožano družino ob robu preživetja in jo imenuje parazitsko? Kot oris običajnih ljudi, ki se neizogibno znajdejo v zmedi, je film: komedija brez klovnov, tragedija brez antagonistov, ki vodita v nasilni zaplet in strmoglavi padec, " je zapisal režiser.

"Korejski Parazit se dogaja v kapitalizmu. V svetu strašne ekonomske neenakosti. V svetu dirke navzdol. V svetu, v katerem je malo zmagovalcev in veliko poražencev. Je kaj bolj distopičnega od kapitalizma? Ne. In v tem distopičnem svetu –svetu strašne ekonomske neenakosti, dirke navzdol in zmagovalcev – se dogaja Parazit, ki ga je posnel veliki Bong Joon-ho, avtor sodobnih klasik, kot so Spomini na umor, Gostitelj, Mati, Okja in Ledeni vlak. Če ste jih videli, potem veste, da vas čaka nekaj nepredvidljivega, lucidnega, temeljitega, kinetičnega in alternativnega, distopičnega. Kapitalizem, ta ledeni vlak, je krut in poguben, a obenem tudi privlačen: vedno lahko koga preskočiš, izrineš in ponižaš, vedno si lahko koga podrediš, vedno je lahko kdo pod tabo. Lahko si še tako reven, pa je še vedno kje kdo, ki je revnejši. In Parazit, v katerem se ljudje, ki sodijo visti razred, izrivajo in ponižujejo s takšno darwinistično vnemo, pokaže, da je kapitalizem ta, ki to grozljivo ekonomsko neenakost in boj za golo preživetje naturalizira, ali bolje rečeno –kapitalizem poskrbi, da to, da se ljudje delijo na gospodarje in hlapce, izgleda kot nekaj povsem naravnega, samoumevnega in sprejemljivega," je v Mladini zapisal Marcel Štefančič, jr.,

wTwD6S4LneM