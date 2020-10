Mednarodni dan animiranega filma na spletu

Med 28. oktobrom in 8. novembrom bo na voljo 37 filmov v štirih sklopih

Celica (r. Dušan Kastelic)

Ob mednarodnem dnevu animiranega filma, 28. oktobra, v Društvu slovenskega animiranega filma v sodelovanju z Bazo slovenskih filmov in ob podpori Slovenskega filmskega centra predstavljajo izbor slovenskih animiranih filmov preteklih dveh let. Tako bodo tudi letos podelili nagrade DSAF; že tretjič najuspešnejšim študijskim projektom in drugič nagrade stanovskim kolegom.

Čeprav animiranega filma letos ne bo moč praznovati v kinodvoranah, bo tokratni (spletni) program, kot vsako leto, raznolik in pester. Med 28. oktobrom in 8. novembrom bo na voljo 37 filmov v štirih sklopih: Nagrade DSAF 2019, Študijski filmi, Filmi z delavnic in kot posebna poslastica še vedno edini slovenski animirani celovečerni film Socializacija bika? (1998). Program bo dostopen na http://mdaf.bsf.si.

Preko spleta bo potekala letošnja podelitev stanovskih nagrad Društva slovenskega animiranega filma, in sicer 3. novembra ob 19. uri, povezava do podelitve bo objavljena na Facebooku na dan dogodka. Po virtualni podelitvi nagrad bodo od 20. do 24. ure na http://mdaf.bsf.si na ogled tudi letošnji zmagovalni filmi.

Namen podeljevanja nagrad DSAF je vzpostavitev spodbud in podpora avtorjem in ostalim delujočim na področju animiranega filma ter povečanje prepoznavnosti animiranega filma znotraj kinematografske in televizijske ustvarjalnosti ter v širši javnosti.

Lanskoletna dobitnika nagrade Saša Dobrile za življenjsko delo na področju animiranega filma sta režiserja filma Socializacija bika? Zvonko Čoh in Milan Erič. Film je nastal v produkciji E-Motion film.

Na ogled bodo filmi stanovskih nagrad DSAF 2019. Animacije Narezano življenje (2019) režiserja Petra Bizjaka, Perje z vonjem morja (2019) režiserke Žoel Kastelic in Soma (2019) režiserke Sandre Jovanovske so slavile v sekciji študentskih animiranih filmov. Prejemniki stanovskih nagrad pa so bili filmi Liliana (2019) Milanke Fabjančič, Celica (2017) Dušana Kastelica in Koyaa - Izmuzljivi papir (2019) režiserja Kolje Saksida.

gNVqRC4mcSI

Študentski filmi prihajajo iz treh fakultet. Ples ljubezni (2018) režiserja Lea Černica je produkcija Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani. Že vrsto let so na področju animacije uspešni študentje Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici; na ogled bodo Kar od nekod (2018) režiserja Žiga Stupice, Vrč rakov (2018) režiserke Katarine Blažič ter Puta in Petelinček (2018) režiserjev Larise Nagode, Anje Resman, Jošta Šeška in Žada Sokliča. Z Akademije likovne umetnosti in oblikovanja Univerze v Ljubljani pa prihajajo nagrajeni eksperimentalni film Mašina spomina (2018) režiserke Kristine Kokalj, Morning Routine (2018) Petra Ferlana, Asparagorest (2018) Sofiye Kruglikove, film Vojko (2018) Janje Kosi, Budilka (2019) režiserke Go Dimec Komar, Bik hoče bit (2019) Veronike Hozjan, Premogovnik smrdounik (2019) Sangare Perhaj, Salad Days (2019) Ajde Kadunc in Sense and nonsense (2019) Sare Rman.

V sklopu Filmi z delavnic bo prikazanih 16 filmov, ki so nastali v produkciji petih organizacij delujočih na področju izvajanja delavnic animiranega filma za otroke in mladino po vsej Sloveniji. Filmi Štirje letni časi (2019), Too-Pee (2020) in PUZZLE (2020) so nastali v okviru delavnic Zavoda Dagiba, v Zavodu ZVVIKS so nastali filmi Gospod Oblak (2019), Interakcije (2019) in Meni ptič, tebi nič! (2015). KUD Mreža bo predstavil animaciji, ki sta nastali v vrtcu Vodmat Ljubljana Super žirafa Pika Flika (2019) in Smešne živali (2019), na delavnicah Društva Slon so ustvarili Obrnjen svet (2020), Poslednji up (2020) in Črni trg (2020). Zavod Mars Maribor bo prestavil filme Čarovnija Bumbarija (2020), Dobro jutro, Maribor (2020) in Komodo adventure (2020) ter nenazadnje Stripburger/Forum Ljubljana, kjer sta v okviru natečaja Živel Strip! Živela Animacija! nastala filma Kaj sem ravnokar pogledal/a? (2020) in An Apple a Day (2020).