Namenski sklad za glasbenike

Denar je prejelo skoraj 300 izvajalcev

© pxfuel.com

Glasbena industrija je v času epidemije med tistimi, ki so utrpeli najhujše posledice. Zato je IPF, zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, v začetku septembra javno pozval vse izvajalce, ki jim je bilo zaradi ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa onemogočeno opravljanje svoje dejavnosti, naj predložijo vlogo za razdelitev in izplačilo sredstev namenskega sklada izvajalcev.

Obvestili so jih tudi o možnosti izplačila enkratne izredne socialne pomoči, če so se znašli v težkih socialnih razmerah oziroma v hudi finančni stiski. Poziv k oddaji vlog je bil na željo izvajalcev po prvem roku podaljšan.

V IPF so pregledali in preverili vse prejete vloge in namenski sklad razdelilo med več kot 250 izvajalcev, ki so izpolnjevali pogoje. Po njihovih podatkih je to prva in tudi edina finančna pomoč v Sloveniji, namenjena neposredno glasbenikom.