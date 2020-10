Poštevanka

V Sloveniji živi približno dva milijona prebivalcev, v Nemčiji živi 83 milijonov prebivalcev, ZDA imajo 328 milijonov prebivalcev. Če bi imeli to sredo v drugih dveh državah prav toliko na novo okuženih s koronavirusom glede na število prebivalcev, kot smo jih imeli v Sloveniji (2600 novih primerov), bi morali imeti Nemci 108.000 novih primerov, Američani pa 426.000 novih primerov. Vendar jih niso imeli toliko. V Nemčiji je bilo v sredo 15.000 novih primerov, največ do tega dne od začetka epidemije, v ZDA pa 83.000.

Tega ne navajamo, da bi položaj dramatizirali, ampak želimo zgolj stvari postaviti na svoje mesto. V sredo je na tiskovni konferenci vlade (!) nastopil nadškof Zore. Med drugim je rekel, da »namesto nakupov cvetja in sveč škofje letos vabimo vse vernike, da darujete za svete maše ter za vzdrževanje svojih župnij«. Uro za njegovim nastopom se je s pozivom k enotnosti oglasila celo škofovska konferenca, njena komisija za pravičnost in mir, glavnino poziva pa so sestavljali grob napad na protestnike, obračun z javno televizijo in diskvalifikacija opozicije. Koalicija pod vodstvom Janeza Janše je na ta dan v postopek v državni zbor vložila spremembe zakona o medijih, s katerimi bo zagotovila javni denar za svojo televizijo v madžarski lasti Nova24. Ti ljudje razmere res jemljejo resno?

Ampak treba bo biti boljši od njih. Od vlade in od cerkve. Do njih se je treba vesti tako kot do nekdanje komunistične partije: v teh razmerah in glede na njihov značaj je treba predvsem paziti, da jim ne bi dajali povoda za novo izživljanje nad nami, prebivalci.

To, kar ti ljudje počnejo v teh razmerah, je res zunaj okvirov normalnega. Navedeni podatki so dejanski in res strašljivi šele, ko jih postavimo v vrsto z drugimi.

Bolj ko se bo zdravstvena kriza stopnjevala, več ko bo okuženih, bolj bomo kot državljani ranljivi in nemočni v razmerju do te vlade. Despotov namreč ne zanimata napredek in stabilnost, kaos jim ustreza, ker lahko uporabljajo več izrednih in robnih ukrepov in metod. V stabilnosti se jasneje vidijo njihova nesposobnost in njihovi dejanski nameni. Spomnimo se Jugoslavije: Miloševiću Slovenija ni dovolila, da bi izredno stanje, ki mu ga je z jogurtno revolucijo uspelo izvoziti po vsej državi, pripeljal tudi k nam. Slovenski partiji in takratnemu republiškemu vodstvu je to uspelo preprečiti – ker sta vedela, da če bo nastal kaos, bo to argument za zaostrovanje in za izredne razmere, slika se bo zameglila, težko se bo sklicevati na ustavo in zakone. Milošević je hotel prav to. Toda Slovenija mu je to uspešno preprečila.

Boj zoper to oblast je torej mogoč le z doslednim preprečevanjem okuževanja. Kaj nas torej briga, če vladni govorec Jelko Kacin razlaga, da je šel teč in med tekom ugotovil, da z masko res ni mogoče tekati, zato jo je snel in tekel brez nje – če je tako brezsramen, da mirno priznava, da je kršil vladni odlok v trenutku, ko je samo malo posegel v njegovo udobje. Prav tako ne smemo nasesti Krekovemu govorjenju, da je bil utrujen in je zato pozabil na masko. Da se ti ljudje ne držijo zapovedi, ki jih pridigajo, je bilo glede na vse, kar vemo o njih, vnaprej jasno. Točno to so oni, zaradi tega jih kritiziramo že leta – smo bili res tako naivni in pričakovali, da bo zato, ker so razmere izredne, drugače? Se je Trump zresnil, ko je izbruhnila epidemija? Ne. Ostal je isti Trump. Ali pa Viktor Orbán: Madžarom je odsvetoval počitnice na Jadranu, sam pa v istem času preživljal dopust prav tam na luksuzni jadrnici Hanse.

To so oni. To so ti populisti, ki so že pred desetletji hodili na golf na Mauritius in v Avstralijo (seveda govorimo o Janši), a se hkrati vsa leta mirno predstavljajo za drugorazredne državljane in celo verjamejo sami sebi. Zakaj torej ukrepi ne delujejo? Ker za njimi ni dejanske vsebine in potez, ker razen dramatičnih imen za njimi ne stoji noben dejanski načrt, pogosto manjka celotna izvedba. Kako se je lahko zgodilo, da niso naročili cepiva proti gripi za vse, ampak le 270.000 odmerkov?

Odgovor je: zlahka. Ker tako vedno delujejo.

Zato je treba ponoviti: v tej epidemiji smo prebivalci te države sami. Tako sami, kot so sami Američani. Ti se poskušajo dosledno držati navodil epidemiologov, čeprav jih oblast ignorira in krši. To je edini način upora, ki res deluje. Lahko se zanašamo le nase in na to, da je javni sistem države toliko robusten, da ga niti nesposobna oblast ne zamaje. In ko pravimo robustni javni sistem, mislimo na vse tiste, ki kljub vsej noriji še vedno delujejo in delajo.

Če torej mislite, da je ta oblast problem, je edini resen upor zoper njo spoštovanje navodil epidemiologov – ker je le tako mogoče blažiti in morda vsaj delno premagati epidemijo. Da, oni so tisti, ki ta pravila kršijo, oni so tisti, ki se nikoli ne pokesajo, ki se vedno izgovarjajo na druge in razmere, a odgovor na to ni opustitev ravnanja, ampak še doslednejše spoštovanje ukrepov.