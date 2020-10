Na mladih svet stoji

Program Mlado mladinsko bo generacijo mlajših od dvajset let pomagal vključevati v gledališče in javni diskurz

Mlade igralske moči v mladinskem gledališču

© SMG

Dogajanje v gledališčih se je ustavilo, vendar so v Slovenskem mladinskem gledališču prav te dni objavili imena mladih igralcev, ki bodo v tej sezoni sodelovali v novem programu Mlado mladinsko. Ta je namenjen neposrednemu stiku z generacijo mlajših od 20 let in vključevanju pripadnikov te generacije v gledališče, vodi pa ga Ana Duša, ki je z mladimi kot dramaturginja in mentorica sodelovala tudi pri snovanju uspešnih gledaliških predstav Lutkovnega gledališča Ljubljana Vihar v glavi in Pravica biti človek, ki sta se ukvarjali z njihovimi intimnimi svetovi.