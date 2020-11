Svetovna premiera filma Sanremo

Film scenarista in režiserja Miroslava Mandića se je uvrstil v uradni tekmovalni program 24. mednarodnega filmskega festivala v Talinu

© Silvia Zeitlinger

Četrti celovečerni igrani film Sanremo scenarista in režiserja Miroslava Mandića se je uvrstil v uradni tekmovalni program 24. mednarodnega filmskega festivala v Talinu,. Gre za zadnji pomembni evropski filmski festival letos, ki bo potekal v hibridni obliki od 13. do 29. novembra. Občinstvo bo filme gledalo v kinodvoranah, mednarodna strokovna filmska javnost pa bo do filmov dostopala na daljavo.

Film bo imel svetovno premiero v soboto, 21. novembra, ob 15. uri. Skupno se je v tekmovalni program uvrstilo 25 filmov.

Bruno in Duša, oba z demenco, živita v domu starejših občanov. Občasno se srečujeta, skupaj preživljata čas, a vedno sproti pozabljata, da se poznata. In čeprav je tako, se vedno znova želita srečati...

"V filmu se sprašujem ali čustva lahko premagajo bolezen. Zanima me nenavadna atmosfera doma za starejše, ki niha med poetičnostjo in nekim višjim spoznanjem, povezanim s starostjo in otroškostjo, ki se človeku vrača v obdobju, ko sam ne more več skrbeti zase", je o filmu zapisal režiser.

V filmu igrajo Sandi Pavlin, Silva Čušin, Mojca Funkl, Boris Cavazza, Lara Komar, Barbara Cerar, Barbara Vidovič, Safet Mujčić, Vladimir Jurc, Doroteja Nadrah in Jurij Drevenšek.

Direktor fotografije je Peter Zeitlinger, montažer Andrej Nagode, scenografa Dušan Milavec in Barbara Kapelj, kostumografka Polonca Valentinčič, oblikovalka maske Anita Ferčak, oblikovalec zvoka jFrancesco Morosini, avtor glasbe Darko Rundek.

Miroslav Mandić se je rodil v Sarajevu, kjer je študiral primerjalno književnost. Iz scenaristike in režije je diplomiral na Univerzi Columbia v New Yorku. Po kratki filmski karieri v Bosni in Hercegovini je med vojno emigriral na Češko, kjer je režiral številne dokumentarce. Trenutno živi in dela v Sloveniji, njegov zadnji celovečerni igrani film je Igram, sem iz leta 2018.

