Spletna razstava o čebelah

S fotografijami, besedili in videi razkriva zbirke SEM, osredotočene na bivališča čebel

Slovenski etnografski muzej bo danes ob 12.00 odprl spletno razstavo Kjer so čebele doma, ki bo na ogled na portalu Etnografskega muzeja Zagreb in Slovenskega etnografskega muzeja. Odprtje razstave bo na spletu potekalo v živo preko YouTube kanala SEM.

Razstava je bila v Slovenskem etnografskem muzeju prvič na ogled leta 2018 ob Svetovnem dnevu čebel. Spletna razstava, ki sledi strukturi fizične razstave, s fotografijami, besedili in videi razkriva zbirke SEM, osredotočene na bivališča čebel.

Slovenski etnografski muzej z razstavo obeležuje dolgoletno uspešno sodelovanje med muzejema, ki ga je v začetku letošnjega leta ponovno potrdil z gostovanjem razstave Hrvaške otroške igrače med tradicijo in sodobnostjo. V jesenskem času pa bi SEM moral gostovati v Etnografskem muzeju v Zagrebu z razstavo Kjer so čebele doma, a žal trenutna situacija tega ne dopušča, zato je SEM za hrvaške obiskovalce pripravil spletno različico razstave, ki pa bo (tudi zaradi besedil v slovenskem, hrvaškem in angleškem jeziku) dostopna najširšemu občinstvu.

Na spletni razstavi so na ogled mejniki v zgodovini čebelarjenja, projekciji čebelnjakov nekoč in danes, dva kratka filma o čebelarjenju na podeželju in v mestu, in panji, v katerih je živela in še živi kranjska čebela. Ker je ta rasa čebel avtohtona tudi v sosednjih državah, med drugim na Hrvaškem, je na ogled bogata zbirka panjev iz Etnografskega muzeja v Zagrebu. Predstavljena je tudi posebnost slovenskega čebelarstva - poslikane panjske končnice kot edinstvena likovna in duhovna sestavina slovenskih čebelnjakov, ki jo dopolnjuje video s prikazom tehnike poslikavanja končnic.

Avtorica razstave je Barbara Sosič, soavtorica pa dr. Bojana Rogelj Škafar.