»Ko bo trenutne situacije enkrat konec, se bo pojavila velika lakota po druženju«

IZJAVA DNEVA

"Morda se slabši časi v dvoranah obetajo le najbolj komercialnim ameriškim uspešnicam, zanje se zna veliko spremeniti. Na ravni umetniškega filma in festivalov pa bo kino še naprej uspešen. Ko bo trenutne situacije enkrat konec, se bo pojavila velika lakota po druženju, po obiskovanju ne samo kina, ampak tudi koncertov in gledaliških predstav. To se je pokazalo že v juniju, ko nas je zapoznela izvedba Festivala dokumentarnega filma pozitivno presenetila: občinstva je bilo zaradi omejitev seveda manj, a zelo malo gledalcev je vrnilo karte, kupljene v predprodaji. Ljudje iščejo stik s kinom."

(Simon Popek, programski direktor festivala Liffe, ki se bo letos prvič odvil na spletu prek platforme VOD-video na zahtevo, o tem, da ljudje iščejo stik z kinom; na MMC RTV SLO)