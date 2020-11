Otroški in mladinski filmi na spletu

Osrednji del festivala predstavlja tekmovalni program, v sklopu katerega bodo prikazani filmi z vsega sveta v treh starostnih kategorijah

Pleši, republika, pleši

Mednarodni festival otroškega in mladinskega filma Enimation, ki bo letos potekal od 10. do 14. novembra, ob svojem desetem jubileju odpira novo poglavje. Zaradi trenutne epidemiološke situacije je ves svoj program preselil na spletno stran enimation.si. Uradno odprtje festivala bo danes od 20. ure naprej, ko bodo prikazali vseh devet dobitnikov glavne nagrade mali slon s preteklih izvedb festivala. Odprli bodo tudi spletno razstavo Grege Mastnaka z naslovom Kako nastane 2D računalniška animacija in zakulisje filma Ki-Ki-Do, ki bo na ogled do konca festivala.

"Namen našega festivala je navduševanje otrok in mladih nad filmsko produkcijo, zato je glavna aktivnost ogled njihovih filmov in filmov njihovih vrstnikov z vsega sveta. S tem jim omogočimo, da si pridobijo reference, da spoznajo, kaj počnejo drugi mladi na področju filma, da prejmejo povratno informacijo s strani gledalcev in žirije festivala," pravi programska vodja Hana Repše.

Letošnji festival izpostavlja poklic scenarista. oziroma scenaristke, zato so pripravili delavnico za mlade z Anjo Bunderla. Mlade so pozvali k pisanju zgodb, ki jih bodo na delavnici prelili v čisto prave filmske scenarije.

Na mednarodni poziv je prispelo 610 filmov iz 65 držav, v tekmovalni program pa so jih izbrali 30. "Ključno pri izboru je bilo, da izbrani filmi izstopajo iz množice prijavljenih filmov. Še posebej v kategoriji Maxi, ko so mladi že dovolj zreli, da razmišljajo o filmu, razmišljajo o vsebinah, se ukvarjajo s tem, kaj želijo povedati svetu," je pojasnila.

Osrednji del festivala tradicionalno predstavlja mednarodni tekmovalni programi, v okviru katerega bodo prikazani filmi z vsega sveta v treh kategorijah: Prve mojstrovine, MINI filmarji – avtorji, stari do 10 let; Rastejo misli, MIDI filmarji – avtorji, stari od 11 do 14 let; in Zardele zrelosti, MAXI filmarji – avtorji, stari od 15 do 19 let.

Tričlanska mednarodna strokovna žirija, ki jo sestavljajo Anja Bunderla, slovenski animator, med drugim avtor animirane serije Ki-Ki-Do Grega Mastnak in organizatorica festivala otroškega in mladinskega filma v grškem Pyrgosu Lito Theodosiou, bo podelila nagrado za najboljši film v vsaki kategoriji in glavno nagrado Mali slon za najboljšega izmed vseh prikazanih filmov v vseh kategorijah.

Tudi letos bo potekala programska sekcija Sveži, v okviru katere bodo prikazali vse na poziv prispele filme slovenskih avtorjev in avtoric, ki se niso uvrstili v tekmovalni program.

Svečan zaključek festivala z razglasitvijo in projekcijo zmagovalcev_k bo v soboto, 14. novembra ob 18. uri.