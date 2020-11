Začenja se 31. Liffe - letos na daljavo

Preko platforme videa na zahtevo bo ponudil 22 celovečercev in izbor kratkih filmov

Poletje 85

Od 11. do 22. novembra bo potekal 31. Ljubljanski mednarodni filmski festival (Liffe), ki bo zaradi trenutnih razmer potekal na spletu. Preko platforme videa na zahtevo bo ponudil 22 celovečercev in izbor kratkih filmov. Odprli ga bodo danes ob 19.30 s premiero kratkega filma Sanjamo film avtorjev Matevža Jermana in Petra Cerovška. "Kakšen bo letošnji Liffe, je vprašanje, okrog katerega je kot uvod v letošnji festival spletena kratka, 8-minutna filmska zgodba, v kateri nas pripovedovalec Brane Završan popelje do optimističnega konca."

Kratki film bo prek platforme videa na zahtevo Cinesquare.net danes 24 ur na ogled tudi pred otvoritvenim filmom festivala Gagarin, ki ga podpisujeta Fanny Liatard in Jeremy Trouilh. Odprtje bo mogoče spremljati na spletni strani Liffa, Facebook strani Liffa in Cankarjevega doma ter YouTube kanalu CD.

SFBLQ8s2X-k

Liffe je letos v izvirni zasnovi vseboval 56 celovečernih filmov, skupaj z retrospektivo Federica Fellinija. Od 38 novih filmov so uspeli organizatorji pravice za spletno prikazovanje na koncu pridobiti za 22 filmov. Poleg spletnih projekcij so pripravili še spletni spremljevalni program.

V tekmovalnem programu Perspektive se bo za vodomca potegovalo pet filmov: Asistentka avstralske režiserke Kitty Green o mladi asistentki, ki je v službi priča vprašljivim aktivnostim vplivnega šefa, ki spominjajo na afero Harvey Weinstein, francoski film Gagarin Fanny Liatard in Jeremyja Trouilha, ki prinaša portret življenjskega utripa v rasno pisanem predelu na obrobju Pariza, zmagovalni film letošnjega Sarajevskega filmskega festivala Izgnanstvo režiserja Visarja Morina, celovečerni prvenec Marka Đorđevića Moj jutranji smeh, grško-poljsko-slovenska koprodukcija Sadeži pozabe režiserja Christosa Nikouja.

6cLf0i-kYio

V sekcijo Predpremiere je uvrščenih deset filmov, med njimi so nove produkcije priznanih režiserjev Thomasa Vinterberga (Nažgani), Andreja Končalovskega (Dragi tovariši!) in Francoisa Ozona (Poletje 85) ter dokumentarca o aktivistki Greti Thunberg in Koronacija, o karanteni v Vuhanu med izbruhom novega koronavirusa v režiji Ai Wei Weija.

xDdEWkA15Rg

uL4X26wEDQw

V sklopu festivala bodo nagradili tudi najboljši kratki film iz sekcije Evropa na kratko ter podelili še nagrado FIPRESCI in nagrado Art kino mreže Slovenije, odpadeta pa podelitev nagrade občinstva in pa nagrada mladinske žirije Kinotrip.

Več o letošnjem festivalu si preberite v članku Marcela Štefančiča jr. >>