Plakati na temo strpnosti

Do 2. decembra na ploščadi pred Slovensko hišo (Figovec)

© TAM-TAM

Na ploščadi pred Slovensko hišo (Figovec) je do 2. decembra na ogled mednarodna razstava plakatov na temo strpnosti. Z razstavo obeležujejo 16. november, mednarodni dan strpnosti in hkrati odpirajo možnost za dialog o tej temi v širši družbi. Na razstavi je predstavljenih 36 plakatov, ki vsak v svojem jeziku uprizarjajo besedo strpnost. Avtor razstave je svetovno znani grafični oblikovalec in ilustrator Mirko Ilić, pobudnik projekta Poster Tolerance Show, ki združuje oblikovalke in oblikovalce z vsega sveta.

Projekt Poster Tolerance Show je gostoval že v 30 državah in naslovil sporočilo o družbeni sprejemljivosti več kot 150.000 ljudem. Po besedah Mirka Ilića projekt spodbuja sprejemanje raznoličnosti skozi moč oblikovanja. V sodelovanju z avtoricami in avtorji iz vsega sveta želi opozarjati na pojave nestrpnosti in prispevati k pozitivnim spremembam v družbi.

Večina plakatov bo v Sloveniji predstavljena prvič, na ogled pa bodo tudi dela treh slovenskih oblikovalcev, Radovana Jenka, Tomata Koširja in Novega Kolektivizma. "Vsaka postavitev razstave Strpnost predstavlja plakate lokalnih umetnic in umetnikov, ki besedo strpnost (tolerance) predstavljajo v svojem maternem jeziku. Plakati se pojavljajo v javnih prostorih, v parkih, v univerzitetnih kampusih, celo na avtobusih - z namenom čim širšega doseganja občinstva. Projekt je del prizadevanj za spodbujanje spoštovanja in razmisleka o sporočilnosti besede strpnost, v svetu, ki je vedno bolj razdeljen na osnovi rase, religije, spolne usmerjenosti in etničnega porekla," pravi avtor razstave Mirko Ilić.

Razstava je nastala ob sodelovanju Mestne občine Ljubljana, TAM-TAM Inštituta in Javnega zavoda Mladi zmaji. TAM-TAM Inštitut, Mirko Ilić in Javni zavod Mladi zmaji v naslednjem letu v okviru programa Mestni Inkubator načrtujejo skupen poziv mladim oblikovalcem v obliki javnega natečaja, s katerim želijo negovati veščine oblikovanja ter voditi mlade oblikovalke in oblikovalce skozi vsebino in grafično oblikovanje.

Na razstavi sodelujejo: Bonnie Siegler (ZDA), Christopher Scott (Ekvador), Cyan ( Nemčija), Frank Arbelo (Bolivija), Gary Taxali (Kanada), Leo Lin (Tajvan), Levente Benedek (Romunija), Lo Siento (Španija), Michael McCaughley (Irska), Milton Glaser (ZDA), Nuno Martins (Portugalska), Rafal Olbinski (Poljska), Siggi Odds (Islandija), Sorin Traistaru (Romunija), Vincent Perrottet (Francija), Tomato Kosir (Slovenija), Novi kolektivizem (Slovenija), Radovan Jenko (Slovenija), Jennifer Morla (ZDA), Rikke Hansen (Danska) Maltseva Olya (Ukrajina), Anna Lena von Helldorff (Nemčija), Robert Probst (ZDA, Nemčija), Andrew Lewis (Kanada), Marisa Passos (Portugalska), Peter Javorik (Slovaška), Gurbuz Dogan Eksioglu (Turčija), Robert Čanak (Hrvaška, Qatar), Joanna Górska in Jerzy Skakun (Poljska), Yarza Twins (Španija), Mykola_Kovalenko (Ukrajina), Anna Korolovszky (Madžarska), Dimitris Arvanitis (Grčija), Boris Ljubičić (Hrvaška), Fidel Pena (Kanada).