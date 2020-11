LIFFE: Asistentka

Na 31. Liffu si lahko preko spletne platforme cinesquare.net ogledate film, ki spominja na afero, povezano s Harveyjem Weinsteinom, ki je sprožila gibanje #MeToo

Jane, ki se je pred kratkim zaposlila kot asistentka vplivnega medijskega producenta, v službo pride prva in odide zadnja. Njeno delo je tiskanje urnikov in potovanj, naročanje kosil in skrb, da je šefova pisarna kot iz škatlice.

Tiho prenaša nenehno sovraštvo sodelavcev in šefovo grajanje ter molče opazuje, kako številne privlačne mladenke vstopajo v njegovo pisarno. Kmalu ji postane jasno, da je njen sum upravičen in da je nehote del sistema, ki dopušča oziroma podpira tudi spolne zlorabe.

"Gibanje #MeToo (Jaztudi) se je osredotočalo na moške, plenilce, in ne na vprašanje, kako pritegniti več žensk v filmsko industrijo ter kako zagotoviti večjo varnost in nediskriminatornost delovnega okolja. To sem postavila v žarišče. Vemo, kaj se dogaja za temi vrati, o tem se je poročalo, ne poznamo pa kolesja, ki se vrti pred temi vrati, kulture, ki obdaja molk, zastrupljujočega delovnega okolja. Ob pisanju scenarija sem v ospredje postavila te drobne trenutke, ki žensko oropajo samozavesti, ki lahko spodkopljejo njeno prepričanost vase in jo pustijo brez poti navzgor ali naprej," je zapisala režiserka Kitty Green.

6cLf0i-kYio&