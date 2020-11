LIFFE: Greta

V okviru 31. Liffa si lahko preko spletne platforme cinesquare.net ogledate švedski dokumentarec o aktivistki Greti Thunberg, ki si prizadeva opozoriti na grozeče podnebne spremembe in našo odgovornost zanje

Avgusta leta 2018 je 15-letna Greta Thunberg začela šolsko stavko zaradi podnebnih sprememb. Njen moto je bil: "Če odraslim ni mar, kakšno Zemljo bodo zapustili svojim potomcem, zakaj bi se morali najstniki pridno učiti v šolah?" V nekaj tednih je to dejanje dobilo globalne razsežnosti in tiha švedska najstnica je postala svetovno znana aktivistka.

Film spremlja Gretino življenje od prelomnega dogodka, ki jo je povzdignil iz anonimnosti, do njenih nastopov na konferencah in soočenj s politiki. Ob razkrivanju njenega osebnega doživljanja osvetljuje tudi vlogo njenega očeta, ki jo zvesto spremlja na njeni poti.

"Ko sem prvič srečal Greto v vetrovnem Riksgatanu na Švedskem, je mene in mimoidoče nagovarjala s šibkim, jecljajočim glasom. Bil sem presenečen ob spoznanju, da je aktivistka, in prevzet nad močjo njenih besed. Greta je o podnebnih spremembah in okolju govorila navdse logično. Moj namen je bil skozi objektiv zaznavati svet, kot ga dojema ona, ustvariti zgodbo o njenem svetu. Mislil sem, da bi lahko nastalo nekaj malega, morda pripoved o odraščanju za švedske volitve? Kako sem se motil!" je zapisal režiser Nathan Grossman.

xDdEWkA15Rg