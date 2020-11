LIFFE: Poletje 85

Na 31. Liffu si lahko preko spletne platforme cinesquare.net ogledate film Poletje 85, tragično romantično zgodbo o brezskrbnem prijateljstvu in neuslišani ljubezni na obali Normandije, posneto po romanu Aidana Chambersa.

Alexis je 16-letni fant iz delavske družine, ki v vročih poletnih dneh razmišlja o prihodnosti. Ko ga nekega dne na jadrnici nepričakovano ujame vihar, spozna dve leti starejšega (in premožnejšega) Davida, ki ga reši pred pretečo nevarnostjo.

David Alexisa povabi k sebi domov, mu priskrbi službo v mamini trgovini ter ga začne zasipati z darili in pozornostjo. Fanta postaneta nerazdružljiva in vse kaže, da bo poletje, polno drznih najstniških podvigov in prebujajoče se seksualnosti, v vseh pogledih sanjsko. A kaj ko se sanje v teh burnih letih zdijo tako lahko uresničljive…

"Zvesto sem sledil knjigi, ki nikoli ne problematizira gejevstva, nikoli iz njega ne ustvari pereče teme, ker je za njegovo časovno umeščenost zelo lepo in sodobno. Alex in David se imata rada, dejstvo, da sta oba fanta, ni pomembno. Ob ustvarjanju filma mi je bilo pomembno slediti kodam mladinskega žanra. Romanco med mladeničema sem posnel zelo klasično, brez ironije, da bi bila njuna ljubezenska zgodba univerzalna," je zapisal režiser François Ozon.

dJd4BuS44Bk