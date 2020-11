LIFFE: Zlo ne obstaja

V okviru 31. Liffa si lahko preko spletne platforme cinesquare.net ogledate film, ki predstavlja štiri zgodbe na temo smrtne kazni. Iranski režiser Mohammad Rasoulof je za film prejel zlatega medveda za najboljši film letošnjem Berlinalu.

V današnjem Iranu se štirje posamezniki vsak na svojem koncu znajdejo v razcepu med izvrševanjem zakona in sočutjem do sočloveka. Hashmat je družinski oče, čigar služba je v popolnem nasprotju s toplino, s kakršno je obdan v domačem krogu. Pouya je vojak, ki so mu naročili, da mora obesiti ujetnika, a mu vest ne dovoli, da bi sledil ukazu.

Vojak Javad tridnevni dopust preživlja z dekletom, a njegova služba vse bolj ogroža njuno skupno prihodnost. In na koncu je tu še Darya, ki se kljub miroljubni naravi sooča s temačno družinsko skrivnostjo. Ti protagonisti s svojimi dejanji odločijo, kako njihova okolica ohrani nekatere najpomembnejše človeške vrednote.

"Želel sem se osredotočiti na vprašanje odgovornega dejanja v zvezi z upoštevanjem ali neupoštevanjem odredb totalitarne oblasti. Poglavitna zamisel je bila ustvariti zapleteno dogajanje, v katerem se na ozadju totalitarne vladavine zrcali soočenje med nasprotujočima si družbenima vrednotama. Na primer, državljansko spoštovanje zakonov velja za družbeno vrlino, vendar v sistemu totalitarne države zakonodaja postane orodje za zatiranje ljudi. Spoštovanje nekaterih od teh zakonov je v očitnem nasprotju s človeškimi vrednotami. V teh okoliščinah me je zanimala razlika med ukloniti se ali nasprotovati," je zapisal režiser Mohammad Rasoulof.

HgyisKVoFzY