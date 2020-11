Mahničev tvit

Kljub temu da so »modrosti« Mahniča in njegovih slovenskih somišljenikov zelo podobne nazorom norveškega terorističnega skrajneža Breivika, pa njihov rasizem ni v celoti uvožen. Je samonikel, domač.

Državni sekretar za nacionalno varnost je poobjavil fotografije »pravih Evropejk«. Avtor objave, »oče, Slovenec, Karantanec«, redno objavlja zapise o večvrednosti slovenskega naroda.

Že dolgo ni več dovolj, da se le zgražamo nad sporočili za javnost, kakršno je bil Mahničev tvit s fotografijami štirih svetlopoltih privlačnih mladenk in s pripisom, da je to vsa raznolikost, ki jo v EU potrebujemo. Zgražamo se, uvrščamo ga pod rubriko sovražni govor in pozivamo sodstvo in policijo, naj se v imenu demokratičnih standardov, ki so padli na nulo, končno odzoveta in posredujeta s kaznovanjem in z represijo. Iz tega, da bi bilo to zakonito in prav in v skladu z demokratičnimi standardi, žal še ne sledi, da smo kakorkoli prispevali k preprečevanju rasizma med prebivalci in prebivalkami Slovenije. Ali smo res tako nemočni in brez politične domišljije, da morajo najbolj vneti zagovorniki in zagovornice individualne svobode in pravice do drugačnosti zahtevati represijo?