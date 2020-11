VIDEO: Srečanje ob javnem pismu ministru Simonitiju – v živo ob 11. uri

Kakšno kulturno politiko potrebujemo?

Pobudniki in podpisniki javnega pisma, v katerem opozarjajo na problematične poteze Ministrstva za kulturo (MK), ki "ogrožajo živo kulturo, kulturno dediščino, strokovnost in avtonomnost delovanja organov odločanja in kulturnih ustanov", bodo danes ob 11. uri podrobneje pojasnili vsakega od v pismu navedenih problemskih sklopov. Prenos boste lahko v živo spremljali prek portala YouTube (spletna povezava je na voljo tudi spodaj). Spregovorili bodo:

O težavah samozaposlenih v kulturi: Jure Novak, režiser in avtor, podpredsednik Društva gledaliških režiserjev ter član komisij za uprizoritvene umetnosti NVO in javnih zavodov MK.

O neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti do slovenskega filma in težavah, ki so nastopile kot posledica tega: Matevž Luzar, režiser in scenarist.

O Metelkovi 6, kjer so organizacije, ki legalno in legitimno delujejo na tem naslovu že več kot dvajset let, pred kratkim prejele poziv MK, naj te prostore v treh mesecih zapustijo: Majda Širca, bivša ministrica za kulturo, ki se je s prenovo Metelkove 6 soočala v svojem mandatu, in dr. Iztok Šori, sociolog in direktor Mirovnega inštituta, ki ima sedež na Metelkovi 6 v Ljubljani.

O spreminjanju Pravilnika o strokovnih komisijah na MK: dr. Kaja Kraner, samozaposlena v kulturi in članica strokovnih komisij za samozaposlene in za vizualne umetnosti na MK.

O neupoštevanju strokovnih kriterijev in delovnih referenc pri menjavi vodstev ključnih nacionalnih ustanov na področju kulture: red. prof. dr. Božidar Jezernik, etnolog in kulturni antropolog.

O potrebah po ustanovitvi Muzeja osamosvojitve Slovenije: izr. prof. dr. Rok Stergar, zgodovinar, in dr. Aleksandra Berberih Slana, direktorica Muzeja narodne osvoboditve v Mariboru in predsednica Skupnosti muzejev Slovenije.

Dogodek bodo moderirale Urška Jurman, asist. dr. Martina Malešič in izr. prof. dr. Beti Žerovc.

Najprej bodo na vrsti nekajminutne predstavitve govorcev, nato boste v debati lahko sodelovali z vprašanji. Vabljeni!

Spletno povezavo na javno pismo in zbrane podpise pa najdete na tem spletnem mestu >>

JJKwx5ICndI