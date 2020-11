LIFFE: Koronacija

V okviru 31. Liffa si lahko preko spletne platforme cinesquare.net ogledate dokumentarec o karanteni v Vuhanu med izbruhom novega koronavirusa, ki ga je v Evropi živeči umetnik Ai Weiwei režiral na daljavo, posamezne prizore pa so na skrivaj posneli prebivalci sami

Prvega decembra 2019 je bil v Vuhanu zaznan prvi primer pacienta s simptomi koronavirusa. Potem ko so kitajske oblasti izbruh sprva skušale prikriti, je bila konec januarja 2020 v Vuhanu razglašena karantena. Po mestu so bliskovito zrasle nove bolnišnice, štirideset tisoč zdravstvenih delavcev je bilo pripeljanih z vseh delov Kitajske, prebivalci mesta pa zaprti v svoje domove.

Film nas popelje v novonastale covid bolnišnice in na oddelke intenzivne nege, med bolnike in njihove svojce ter v življenje navadnih ljudi, ki se vsak po svoje soočajo s posledicami epidemije. Dokumentarec skozi prizmo pandemije prikaže kitajski brutalno učinkoviti način spopadanja z zdravstveno krizo in brezkompromisne mehanizme družbenega nadzora. Pod drobnogled vzame vrednost individualnega življenja v kontekstu političnega in se vpraša: Lahko civilizacija preživi brez človečnosti?

"Želel sem prikazati prvoosebno izkušnjo pri razumevanju Kitajske in njenega ljudstva ter njunega odziva na koronavirus. V teh dramatičnih okoliščinah lahko bolje razumemo politiko in človeškost katere koli družbe," je zapisal režiser Ai Weiwei.

2OKTtCKnAmw