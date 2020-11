Bodo na Hrvaškem popolnoma prepovedali ustaški pozdrav?

Izraelski veleposlanik na Hrvaškem je ocenil, da je nastopil čas za popolno prepoved uporabe zloglasnega ustaškega pozdrava Za dom spremni

Prizor iz ustaškega rajanja v Pliberku leta 2015

Izraelski veleposlanik na Hrvaškem Ilan Mor je ocenil, da je nastopil čas za popolno prepoved uporabe zloglasnega ustaškega pozdrava Za dom spremni. Veleposlanik se je odzval na incident prejšnji teden, ko je na novem spomeniku žrtvam holokavsta v Varaždinu nekdo narisal ustaški simbol in kljukasti križ.

"Prepričan sem, da bodo pristojne institucije na Hrvaškem še naprej delale vse, da bi storilce čim prej našli in jih predali pravosodju. Primeren čas je tudi, da bi popolnoma prepovedali vsakršno uporabo zloglasnega pozdrava Za dom spremni", piše v ponedeljkovem sporočilu izraelskega veleposlanika v Zagrebu.

Hrvaški zakoni sicer prepovedujejo uporabo zloglasnega ustaškega pozdrava, a pravosodna praksa za tovrstne primere pri sodbah ni enotna. V več primerih so se ti končali z oprostilno sodbo.

Varaždinska policija je v nedeljo na svoji spletni strani sporočila, da raziskujejo okoliščine, v katerih je neznani storilec na spomenik žrtvam holokavsta v Varaždinu med 20. in 22. novembrom s črno barvo narisal kljukasti križ in ustaški simbol, črko U. Objavili so tudi fotografijo spomenika, na katerem je videti nacistična in ustaška simbola.

Spomenik je zgrajen iz opek, ki so jih delali taboriščniki v ustaškem koncentracijskem taborišču v Jasenovcu med 2. svetovno vojno. Stoji v parku nasproti varaždinske sinagoge, ki jo obnavljajo.

Mesto Varaždin je bilo eno prvih hrvaških mest v času Neodvisne države Hrvaške, v katerem so ustaši izvajali rasne zakone ter so večino takratnih Judov iz Varaždina poslali v različna ustaška in nacistična koncentracijska taborišča.

Veleposlanik Mor je med drugim izpostavil, da vandalizem v Varaždinu jasno kaže, da na Hrvaškem obstajajo ljudje, ki se niso ničesar naučili iz zgodovine ene največjih tragedij človeštva, ki so jo nacisti in njihovi sodelavci storili judovskem narodu v Evropi.

Duh sprave ni ustavil skrajnežev, ki še naprej zanikajo holokavst ter zmanjšujejo pomen zločinov, ki jih je ustaški režim storil Judom, Srbom, Romom in antifašistom v Jasenovcu.

Hrvaška vlada s premierjem Andrejem Plenkovićem sledi priporočilom sveta za soočanje s posledicami nedemokratičnih totalitarnih režimov, da so pri uporabi ustaškega gesla možne izjeme v primeru spominskih slovesnosti, v katerih sodelujejo pripadniki nekdanjih paravojaških hrvaških obrambnih sil (Hos). Ti so med nedavno vojno na Hrvaškem prav tako uradno uporabljali pozdrav Za dom spremni.

Ustaško geslo je legalizirano tudi v uradnem grbu Hosa. Šlo je za vojaške enote, ki jih je organizirala skrajna desničarska Hrvaška stranka prava (HSP) v začetku vojne na Hrvaškem leta 1991.

