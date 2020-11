Gospodar kaosa

Twitov kurirček Anže na (pre)zahtevni nalogi

»Solidarnost med državami članicami EU pomeni tudi iskanje kompromisa, ki je sprejemljiv za vse – razmišljati moramo izven okvirjev. Izhajamo iz različnih izhodišč, vendar imamo vsi enake cilje ... Seveda imajo tradicionalne demokracije drugačen pogled na vladavino prava kot države, ki so šele pred 30 leti izšle iz represivnih sistemov.«

— Po prepričanju Anžeta Logarja je kompromis med vladavino prava in nevladavino prava navidezna vladavina prava (STA in MMC TVS, 24. 11. 2020)