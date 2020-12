»Pogled na glasbeno sceno pri nas bo podoben Dresdnu v drugi svetovni vojni«

IZJAVA DNEVA

"Drugim sploh ne morem pomagati - če ni prireditev, ni posla. Najhujše je tistim, ki so do korone živeli izključno od nastopanja in morda tudi nimajo nekega statusa, ki je osnova za pridobivanje nadomestila iz PKP-jev. Ti bodo morda morali začeti prodajati hamburgerje za preživetje, kot se je, če sem si prav zapomnil, slikovito izrazil Hamo. Bojim se, da dlje ko bo to trajalo, bolj bo usihala volja po ustvarjanju. Propadali bodo projekti, zasedbe; in ko bodo odločevalci nekega dne prižgali luč, bo pogled na glasbeno sceno pri nas podoben Dresdnu v drugi svetovni vojni. Imam občutek, da se celoten kulturni trg pri nas še nekaj časa ne bo utiril v stare tirnice. Upam, da se motim. Problem je, kot vidimo, globalen in tako, kot se bodo stvari začele odpirati v Evropi, bomo temu (pre)počasi in previdno sledili tudi pri nas."

(Robert Novak - Flik, član glasbene zasedbe Mi2, o posledicah vladnih ukrepov za zajezitev epidemije; v intervjuju za Večer)