Spletna projekcija nagrajencev festivala DOKUDOC

Danes na spletni strani Baze slovenskih filmov

Hči Camorre

Na spletni strani Baze slovenskih filmov bodo danes od 21. do 24. ure na ogled zmagovalni filmi letošnjega mednarodnega festivala dokumentarnega filma DOKUDOC, ki je potekal septembra v Mariboru. Člani mednarodne žirije Rada Šešić, Hanka Kastelicová in Želimir Žilnik so za DOKUDOC izbrani 2020 izbrali dokumentarni film Hči Camorre, režiserja Siniše Gačića ter dva filma, ki sta prejela posebno omembo žirije: Zgodbe iz kuhinje, režiserja Miha Mohoriča in Korak bliže, režiserja Jerneja Kasteleca.

Hči Camorre je slovensko-italijanski dokumentarec o zloglasni članici neapeljske mafije Cristini Pinto, znani tudi pod vzdevkom Nikita, ki se po prihodu iz zapora sooča z izzivi vsakdanjega življenja. "Film vsebuje vse bistvene elemente najboljšega filma – odličnega glavnega junaka, močna čustva, fantastično dostopnost protagonistov, jasen potek zgodbe, brezhiben vizualni pristop in filmsko montažo, narejeno z občutkom. Režiserju je uspelo vse te elemente povezati v močno, skladno, univerzalno, obzervacijsko filmsko izkušnjo, ki navdušuje občinstvo, je zapisala žirija.

Žirija je posebno omembo namenila filmu Zgodbe iz kuhinja. "Kuhinja je v mnogih kulturah zelo pomemben prostor, saj v njem ljudje delijo svojo ljubezen, žalost, debatirajo in so preprosto skupaj. Filmski slog dobro ustreza vrsti pripovedi, ki jo je režiser želel deliti, kjer je tisto, kar je vsakdanje, povzdignjeno in pridobi globok pomen. Filmski jezik, črno-bela fotografija in neverjetna dostopnost protagonistov pomagajo gledalcu, da začuti prostor in intimnost."

Za film Korak bliže pa je žirija zapisala: "Avtor prinaša temo migrantov in migracij v zgodbi spoznavanja in druženja slovenske družine in prispelih beguncev, novih sosedov, ki živijo v bližnji hiši. Družina iz Sirije si goreče želi ostati in živeti v Sloveniji, otroci pa iti v šolo. Zvedava soseda spodbudi spoznavanje s prišleki. Brez zgodovinskih in geopolitičnih dram in razlik si med seboj izmenjujejo izkušnje, običaje, kulinarične recepte, slovenske in sirijske, ter čustvene dileme in krize, ki so jih prestali v preteklih desetletjih. Najmlajša generacija komunicira brez predsodkov in svobodno. Zgrajeno prijateljstvo je iskreno. Film izžareva optimizem, zaradi česar je edinstven."