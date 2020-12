Ideološka poteza? Nikakor.

Jože Dežman, novi, kontroverzni direktor Muzeja novejše zgodovine

Odhajajoča direktorica Muzeja novejše zgodovine Kaja Širok

Zadnja leta je Muzej novejše zgodovine doživel preobrazbo. V njem so pri postavljanju razstav začeli uporabljati nove tehnologije. Fokus razstav so premaknili s predmetov na zgodbe in zbujanje občutij. Muzej, ki se je nekoč imenoval Muzej revolucije, je začel tudi tesneje sodelovati s šolami: prenovil je pedagoški del programa za osnovne in srednje šole in se tesneje povezal s sorodnimi institucijami.