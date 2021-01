Kersnikova 4 ni več sinonim za ljubljansko kulturno četrt

Selitev progresivne umetniške scene

Stavbo na Kersnikovi 4, kjer so imeli svoje prostore Galerija Kapelica, Rampa, BioTehna, Vivarium in Petkova akademija, sta lastnika Mestna občina Ljubljana (MOL) in Študentska organizacija (ŠOU) prodala. V njej sedaj deluje samski dom, organizacije so se preselile na Likozarjevo 1. Kersnikova 4 tako ni več sinonim za ljubljansko kulturno četrt, za progresivno umetniško sceno in inkubator raziskovalnega učenja.

Nova lokacija na Likozarjevi pod arkadami bivše Delove tiskarne je simetrična preslikava čez Tivolsko cesto. "V zgodovinski perspektivi našega zavoda je ta premik še eden od številnih eksistencialnih izzivov, ki so nas v petindvajsetih letih naredili tako žilave, s stališča kulturniškega etosa slovenske družbe pa le še eden od številnih simptomov njenega mačehovskega odnosa do neprilagojene sodobne umetnosti," so zapisali v Zavodu Kersnikova.

Kljub temu Zavod Kersnikova organizacijsko in programsko še vedno deluje, saj več deset producentov in kuratorjev pripravlja program v sodelovanju z večino slovenskih intermedijskih umetnikov in številnimi evropskimi institucijami s področja umetnosti, znanosti, tehnologij in izobraževanja.

"Vzpostavljamo tudi največjo strateško mrežo za sodobno raziskovalno umetnost v regiji. Skupaj z evropskimi partnerji gradimo projekte in osnove za politike, ki spodbujajo razvoj vrednot za boljšo - vključujočo, varno, vzdržno in etično - družbo prihodnosti," so še zapisali v sporočilu za javnost.