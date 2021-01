Usoda kulturnih del, ki se znajdejo v privatnem lastništvu in postanejo blago

Filmski prvenec umetnice Jill Magid, ki je obenem triler, romanca in dokumentarec

V okviru cikla filmskih projekcij Akcija!, ki jih Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana vsako leto prireja v sodelovanju s Kinom Šiška, bo tokrat na ogled slovenska premiera dokumentarnega filma The Proposal (Predlog) v režiji ameriške konceptualne umetnice Jill Magid., ki bo od 8. do 15. janauarja na ogled na platformi cinesquare.net. V ponedeljek, 11. januarja ob 17.00 bo potekal spletni pogovor z avtorico, ki ga bo vodila Régine Debatty, ustanoviteljica bloga We make money not art.

Leta 2016 je konceptualna umetnica Jill Magid v švicarski galeriji Kunst Halle Sankt Gallen pripravila samostojno razstavo The Proposal (Predlog). Razstava je bila vrhunec njenega večletnega projekta The Barragán Archives (Barragánovi arhivi), ki preiskuje zapuščino mehiškega arhitekta Luisa Barragána. V vznemirljivem sklepnem dejanju razstave Magid razkrije dvokaratni diamantni prstan, izdelan iz kremiranih ostankov Barragánovega telesa. Namenjen je Federici Zanco, direktorici fundacije Barragan, v zameno za vrnitev arhitektovega arhiva nazaj v rodno Mehiko.

V svojem filmskem prvencu The Proposal, ki je obenem triler, romanca in dokumentarec, umetnica Jill Magid raziskuje zakonodajo o avtorskih pravicah, še zlasti usodo kulturnih del, ki se znajdejo v privatnem lastništvu in postanejo blago. Nadzor nad umetniško zapuščino v filmu prevprašuje skozi primer Luisa Barragána, katerega arhiv ima v lasti švicarsko podjetje Vitra.

Barragán, znan kot "umetnik med arhitekti", ki mu je barviti modernizem njegove "čustvene arhitekture" prinesel Pritzkerjevo nagrado, sodi med najslavnejše svetovne arhitekte 20. stoletja. Po smrti leta 1988 je velik del njegove profesionalne zapuščine kupil direktor švicarskega pohištvenega podjetja, domnevno kot darilo zaročenki Federici Zanco, in danes fundacija, ustanovljena za nadzor nad njegovimi dokumenti, nadzoruje tudi pravice do njegovega imena in del, vključno s fotografijami njegovih zgradb.

V svojem filmskem prvencu The Proposal, ki je obenem triler, romanca in dokumentarec, umetnica Jill Magid raziskuje zakonodajo o avtorskih pravicah, še zlasti usodo kulturnih del, ki se znajdejo v privatnem lastništvu in postanejo blago. Nadzor nad umetniško zapuščino v filmu prevprašuje skozi primer Luisa Barragána, katerega arhiv ima v lasti švicarsko podjetje Vitra.

jcYZEGqTstk

Jill Magid je ameriška konceptualna umetnica, pisateljica in filmska ustvarjalka. Njena na performansu temelječa praksa "prevprašuje strukture moči na intimni ravni, pri čemer raziskuje čustvene, filozofske in pravne napetosti, ki obstajajo med institucijami in individualnim delovanjem". Delo Jill Magid je bilo predstavljeno na samostojnih razstavah v številnih ustanovah po svetu, kot so Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) v Mexico Cityju; Tate Modern v Londonu; Whitney Museum of American Art v New Yorku; Berkeley Museum of Art v Kaliforniji; Tate Liverpool; Stedelijk Museum Bureau Amsterdam; Yvon Lambert v Parizu in New Yorku in Gagosian Gallery v New Yorku.

Prejela je nagrade Fonds Voor Beeldende Kunsten, Netherland-American Foundation Fellowship Fulbright Grant in 2017 Calder Prize. Sodelovala je na bienalih v Liverpoolu, Lyonu, Bukarešti, Singapurju, Inčeonu in Gothenburgu ter na Performi in Manifesti. Njeno delo je vključeno v zbirke Whitney Museum of American Art, Fundacion Jumex in Walker Art Center.

Na spletnem kanalu Aksiome bo 11. januarja ob 17.00 potekal pogovor z avtorico Jill Magid, ki ga bo vodila blogerka Régine Debatty. Govorila bo o nastajanju projekta, razvoju dogodkov po njem, svojem odnosu do Barragána in vprašanjih, ki jih odpira film. Posebni gostje pogovora bodo umetnica in publicistka Alenka Pirman, ustanoviteljica in vodja Inštituta za intelektualno lastnino Maja Bogataj Jančič ter arhitekt, raziskovalec in nekdanji direktor Muzeja za arhitekturo in oblikovanje Matevž Čelik.