Iz političnih razlogov

»Poslabšanje epidemiološke slike je posledica sprostitve nekaterih ukrepov med božično-novoletnimi prazniki. Na evropskem vrhu decembra je Evropa skupaj ocenila, da nekatera sproščanja zaradi psiholoških posledic naredijo manj škode, kot pa če tega ne bi naredili. In temu smo sledili, smo se pa zavedali, da bo račun prišel in bo prihajal v prihodnjih 10 dneh.«

— Janez Janša na srečanju s pedagogi, STA, 6. januarja 2021



Navedena izjava predsednika vlade Janeza Janše je pomenljiva, ker razkriva zavedanje izjavljavca, da s svojo politično odločitvijo, da še pred božično-novoletnimi prazniki začasno odpravi nekatere protiepidemijske ukrepe, dejansko ni le onemogočil vrnitve otrok v šole za vsaj nekaj tednov, ampak je tudi ogrozil življenje in zdravje ljudi.

Janša je besede v svojem nastopu izbiral previdno in natančno – in vedel je, zakaj to govori. Te besede bo verjetno v prihodnosti še večkrat ponovil, ker ve, da bo račun, ki ga omenja, v teh dneh izstavljen njemu, saj se je vse to odločil sam. Razlogi za njegovo ravnanje pa so bili politični, ne psihološki ali celo epidemiološki.

Gre za zavestno prikrajanje resnice. Ni namreč res, da je Slovenija ukrepe sprostila med božično- novoletnimi prazniki. Sprostila jih je deset dni pred prazniki. Takrat so vse druge države zaostrile ukrepe, da bi se okužbe še pred prazniki čim bolj ustavile. Na dan, ko smo mi sprostili ukrepe (16. decembra), jih je Nemčija izjemno zaostrila, ker so tam vedeli, da prihajajo prazniki. Zato rast okužb v teh državah prve dni januarja ni tako grozna kot v Sloveniji.

Janša poskuša tudi pokazati, da ni šlo za njegovo odločitev, ampak za odločitev »Evrope na Evropskem svetu«. To je neresnica. Evropski svet ni sprejel nobene take odločitve (razprave in sklepi so dostopni na www.consilium.europa.eu), pa tudi sicer so države, kot smo že navedli, ravnale nasprotno od Slovenije. Gre za tipično ravnanje evropskega populista – brez slabe vesti si vedno znova, kot jim pride prav, izmislijo, da je za nekaj odgovorna »Evropa«, ista »Evropa«, katere mnenja drugače mirno ignorirajo.

Res je, da so v prenekateri državi za božič in novo leto omilili nekatere ukrepe (ne pa vseh), za tem so stali psihološki razmisleki, a ravno zaradi zavedanja, da bo med prazniki veliko nedoslednosti, so ravnali nasprotno od nas; najprej so vse ustavili, ne pa sprostili.

Z navedenimi prikrojitvami dejstev Janša razkriva, da se že zaveda, po kako tankem ledu hodi in za kako tvegano ravnanje se je sredi decembra odločil. Podatki so namreč neizprosni. Ta trenutek se kažejo v številu okuženih (v Posavju so že odločno presegli vse najhujše gorenjske in koroške rekorde iz pozne jeseni).

A sredi decembra je Janša tako ravnal iz politične preračunljivosti: ima dolgoletne izkušnje, zato je že takrat, ko je stranka DeSUS izstopila iz koalicije, vedel, da glasovanje o nezaupnici brez dvoma bo. Ali se je za sproščanje odločil, da bi s tem povečal priljubljenost vlade, da bi ustregel Zdravku Počivalšku ali dejansko makiavelistično zato, ker ve, da bodo neposlušni poslanci, ki formalno še pripadajo koaliciji, v zaostrenih zdravstvenih razmerah teže prestopili na drugo stran, je dejansko popolnoma vseeno. Ne vpliva na dejstvo, da je življenje in zdravje ljudi izpostavil tveganju in še dodatno obremenil delavce v zdravstvu, ki so res popolnoma na koncu z močmi, iz čisto političnih razlogov. Janša v paniki nima nobenih zadržkov, nas uči zgodovina, pripravljen je bil že tudi inscenirati, da se je nekdo sam zaletaval z glavo v hruško (drevo) v Depali vasi. Nič mu ni sveto.

Seveda pa zdaj, ko posledice prihajajo na plano, ve tudi, da se bo odgovornosti za to ravnanje težko rešil. Njegovo ravnanje je popisano, evidentirano, vsaka odločitev o sproščanju ima za sabo tudi sklep vlade z njegovim podpisom. Še več: v navedeni izjavi sam pravi, da se je zavedal, da bo račun prišel in kakšen bo.

Ni namen trditi, da do tega trenutka nismo vedeli, s kakšnim človekom imamo opravka. A prav opisano ravnanje je le še ena utež več na tehtnici poslancev SMC pred odločanjem o konstruktivni nezaupnici, ki bo – zdaj je že jasno – tretji teden januarja. Da, poslanci SMC so tisti, ki bodo odločali o tem, ali naj ta človek, ki je pripravljen iti tako daleč, ostane predsednik vlade.

Vendar to ni edina utež. Omejitev na občine imamo v Sloveniji tako dolgo le zato, ker vlada s tem preprečuje proteste zoper njo. Policijsko uro imamo najdlje v Evropi iz istih razlogov. To so dejanske razmere v Sloveniji – in razlogi niso epidemiološki, ampak zgolj in samo politični. Od tega ponedeljka lahko hodimo v fitnes, na bazen, če imamo gojzarje v avtu ali na nogah, pa lahko gremo »na rekreacijo« kamorkoli v svoji regiji. Kaj nam to pove o omejevanju gibanja na občine in o policijski uri? Da so razlogi zanju zgolj in samo politični.

Najhuje pri tem je, da so, mimogrede, iz istih razlogov slovenski otroci doma najdlje od vseh otrok v Evropi. Dejansko so otroci glavne žrtve in talci tega politika. Doma ostajajo iz političnih razlogov. S tem ne želimo reči, da bi jih zdaj morali poslati v šole. Ampak da se je treba še enkrat vprašati, zakaj se je epidemiološka slika v Sloveniji tako poslabšala, da je odprtje šol tako rekoč nemogoče? Zaradi politične odločitve tega človeka. In zaradi ustvarjanja občutka izrednih razmer so bili najdlje v Evropi doma že spomladi. Najbolj noro pa je, da bo nazadnje za to kalvarijo otrok kriva SMC; ministrica, ki Janši le kima, je iz njenih vrst.