IN MEMORIAM: Dušan Jovanović (1939 - 2020)

Pogrešali ga bomo, tega velikega človeka, ki se je rodil leta 1939 in umrl na zadnji dan neprijetnega leta 2020. Šel je, lucidni mislec, in nas pustil same.

Mladi Dušan Jovanović konec šestdesetih let 20. stoletja, na začetku veličastne kariere

© Joco Žnidaršič

Kakšna bo slovenska družba odslej, ko je odšel pretanjeni, nadarjeni umetnik, ki je ustvarjal z zanosom, strastjo in veseljem? Odšel je velikan slovenskega gledališča, Dušan Jovanović. Pisatelj, dramatik, esejist, režiser, scenarist, predvsem pa človek, ki je neusmiljeno iskal resnico. Bil je analitičen, pogosto preveč natančen; pravijo, da je znal biti strog, pa tudi pozoren in nežen, zahteven do sebe in drugih, njegov um je bil oster kot britev, imel je širok smisel za humor; bil je naglega temperamenta, poredko potrpežljiv, pa vendar vztrajen garač; sodelavce je znal spodbujati, bil jim je naklonjen, jih navduševal, in če je kdo hotel spodkopati samozavest njegovih igralcev in igralk, jih je odločno branil, znal je biti prijatelj.