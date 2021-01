Slovenski filmi na festivalu v Trstu

Letošnji 32. Tržaški filmski festival bo potekal od 21. do 30. januarja na daljavo preko spleta. V tekmovalni program celovečernih igranih filmov se je med dvanajst filmov uvrstila slovenska manjšinska koprodukcija Oče srbskega režiserja Srdana Golubovića, ki bo na ogled 23. januarja ob 20. uri. Film je imel svetovno premiero na lanskem Berlinalu, kjer je osvojil dve nagradi (nagrado občinstva in nagrado ekumenske žirije).

Oče govori o očetu, ki pešači od svoje vasi na jugu Srbije do Beograda, potem ko mu zaradi revščine odvzamejo otroka. To je tudi zgodba o človeku z roba družbe, ki na tej dolgi poti postane junak našega časa. Scenarij sta napisala Srdan Golubović in Ognjen Sviličić.

V tekmovalni program dvanajstih izbranih kratkih filmov se je uvrstil kratki igrani film Delčki scenarista in režiserja Árona Horvátha, v katerem spremljamo en dan v življenju Tea in Ksaverja, ki jih po dveh mesecih obišče oče, voznik kamiona. Njihova mama je nad obiskom manj navdušena, vendar Teo ne želi zamuditi obisk tekme formula 1. Film bo na ogled 23. januarja ob 16:45 uri. Svetovna premiera filma je bila lani, v tekmovalnem programu na 43. mednarodnem filmskem festivalu za mlado občinstvo – Lucas. Na minulem 23. Festivalu slovenskega filma pa je prejel vesno za najboljši kratki igrani film.

V program Art&Sound pa se je uvrstil celovečerni dokumentarno-igrani film Antigona – kako si upamo! režiserja Janija Severja., ki bo na ogled 28. januarja, ob 16. uri. Nastal je po motivih drame Trojno življenje Antigone Slavoja Žižka. Slavljena kot junakinja odpora proti državni oblasti se zdi Antigona priročen ideal za današnji čas. In vendar, ali gre res za emancipatorno junakinjo? Ali pa je tudi ona del problema? Čas je, da odkrijemo »odvratno mrmranje življenja« v svetu desnega fundamentalizma, klimatskih sprememb in neizmerne neenakosti. Film predstavlja politično dramaturgijo, ki podžiga najbolj vitalna vprašanja našega časa. Film je na 23. Festivalu slovenskega filma prejel tudi vesni za najboljšo montažo, za najboljši dokumentarni film in nagrado Društva slovenskih filmskih publicistov (Fipresci) za najboljši slovenski celovečerni film v tekmovalnem programu.

V sklopu festivala bo tudi letos potekalo že enajsto koprodukcijsko srečanje When East Meets West (25.-28. januar). Italijanski producenti in producenti iz jugovzhodne Evrope se tako vsako leto srečajo z ustvarjalci iz tretje regije. Letos je osrednji fokus na državah Izrael in Italiji, prvič pa bo potekal preko spleta na daljavo. Ne glede na to, se je na srečanje prijavilo več kot 500 filmskih profesionalcev, ki bodo po besedah organizatorjev štiri dneve "preživeli v WEMW digitalnem svetu."

V sklopu delavnice First Cut Lab (22.-26. januar), ki je namenjena celovečernim filmov v fazi montaže, pa je bil med osem projektov izbran celovečerni igrani film Orkester scenarista in režiserja Matevža Luzarja. Zgodba spremlja rudarski pihalni orkester iz Zagorja ob Savi, ki se napoti na gostovanje v pobrateno mesto v Avstriji, kjer ima napovedan figuralni paradni nastop pihalnih godb.

Znotraj sekcije Last Stop Trieste, ki je namenjena dokumentarnim filmom v fazi montaže, pa se bo med petimi izbranimi projekti predstavil dokumentarni film Odpuščanje, prvenec scenaristke in režiserke Marije Zidar. Režiserka in kosovski direktor fotografije Latif Hasolli sta film v obdobju petih let snemala v Albaniji, pripoveduje pa zgodbo o poskusu sprave med dvema družinama - družino ubitega 19-letnega dekleta in družino njenega morilca, med katerima posreduje mediator iz prestolnice.

V sodelovanju z MIDPOINT inštitutom bo drugo leto zapored potekal tudi program Cold Open, za katerega so izbrali devet producentov, ki so se že uveljavili kot producenti celovečernih filmov in bi se radi preizkusili tudi na področju dramskih serij. V tem programu se bo predstavil slovenski producent Andraž Jerič iz produkcijske hiše Temporama.