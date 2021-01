Nedeljska poezija #50

Katja Gorečan: pesem iz zbirke Trpljenje mlade Hane

V rubriki Nedeljska poezija vsak teden objavljamo pesem po našem izboru iz pesniške zbirke slovenske avtorice ali avtorja, izdane v zadnjih letih. Tokrat pesem Katje Gorečan iz zbirke Trpljenje mlade Hane.

Hana in menstruacija

morda se vam bo zdelo ogabno,

ampak hana dostikrat rada voha svojo

menstrualno kri.

zdi se ji osvežujoča in posebna.

spomni se dne, ko je dobila prvo menstruacijo.

še lepše se spomni, da takrat ni bila skoraj nič kosmata po

vagini, ampak to pride v naslednje poglavje.

hani menstruacija dela posebne težave.

ponavadi dobi hude krče, včasih

se tudi pretvarja, da jih ima,

včasih pa kar sama od sebe omedli, da prikaže svojo šibkost.

hana je s svojo prvo menstruacijo ugotovila,

da je postala ženska!

takrat sta šli z mamo v trgovino in kupili največje možne vložke,

ki se uporabljajo predvsem ponoči, ker imajo krilca.

tako je hana ugotovila, da je ženska.

in da je plodna, ampak da še ni čas,

da prvič seksa.

saj če smo čisto realni – tudi ni imela s kom seksati,

ker se je naivno odločila, da bo izgubila nedolžnost

s pravim moškim, ki ga bo ljubila

in z njim živela do konca življenja.

takšne misli so me obletavale pri enajstih letih.

hana je prvič povohala svojo

menstrualno kri pri sedemnajstih letih.

vonj ji je bil všeč, zato dostikrat to še naredi,

ampak tega ne pove nikomur, saj potem bi ljudje mislili,

da ni čisto pri sebi,

kasneje pa bi ji seveda posvetili posebno biografijo o tem,

kako poseben človek je bila.

in seveda, kako so jo vsi oboževali. čeprav me nihče ni poznal.

torej, kot je jasno.

hana in njena menstruacija imata poseben odnos.

hana je ravnokar spet priznala laž.

za svojo dogodivščino z okušanjem krvi je povedala

svojemu bivšemu fantu, ki pa jo je seveda imel za

***

pokvarjeno

***

ogabno

in predvsem

***

NEŽENSKO.

***

kar je napisano v tej knjigi,

so same skrivnosti in to naj tudi ostanejo.

saj je naša dežela ena redkih dežel, kjer imajo ljudje sposobnost

ohranjanja svojih in sosedovih skrivnosti.

hana je tukaj označena za nežensko,

saj poskuša menstrualno kri.

menstrualna kri je tekočina,

ki se je ne smemo dotikati,

saj je strupena in lahko povzroči resno okvaro

dihal in srca.

ali razuma.

Katja Gorečan: Trpljenje mlade Hane

Center za slovensko književnost (Aleph), 2012

Cena: 18 €

Povezava do nakupa >>