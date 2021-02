Nova radijska mini serija o slovenski mitologiji

Od 6. februarja na prvem programu Radia Slovenija

Žetev in kletev

Na prvem programu Radia Slovenija bodo vsako soboto od 6. februarja dalje ob 22.40 predvajali novo radijsko mini serijo z naslovom Žetev in kletev, ki govori o slovenski mitologiji in je hkrati prva magistrska predstava AGRFT, ki je doživela prenos z odrskih desk na radijske valove.

"Izhodiščna točka za nastanek besedila je bilo zanimanje dramskih igralcev in tokrat tudi avtorjev Eve Stražar in Urbana Kuntariča za slovensko folkloro. Iskala sta nenavadne in nepoznane zgodbe, ki bi po svoji obliki bolj spominjale na pričevanja o nekih davnih, resničnih dogodkih, kot na izčiščene, spretno zapisane pravljice. Našla sta jih v številnih knjigah slovenskih etnologov in etnografov (Matičetov, Kuret, Trdina, Šmitek, Kropej), pa tudi v ljudskih pesmih in knjigah za otroke," so zapisali v sporočilu za javnost na Radiu Slovenija.

Čeprav so zgodbe povezane v smiselno celoto, s katero se želi ustvariti občutek, da ne gre za razpršene drobce, temveč za eno mitologijo, ki se po svoji kompleksnosti lahko primerja z bolj poznanimi, pa se zaradi razdrobljenosti, pomanjkljivosti, jezikovne nenavadnosti in pisanosti detajlov tako izbrana tema doživlja predvsem kot polje velike skrivnostnosti, kot polje za razkrivanje prikritega.

Kolaž zgodb je leta 2019 nastal kot osnova za istoimensko magistrsko gledališko produkcijo na AGRFT. Režiser Klemen Markovčič se je po ogledu odločil, da produkcijo prenese tudi v zvočni jezik in to v igrano pripovedni obliki. Gre torej za raziskavo pripovedovalske forme, ki ima tudi na slovenskem bogato tradicijo.

Nastala je serija štirih pripovednih sklopov v obliki kratkih radijskih iger in svobodni interpretaciji ljudskega slovstva. Na sporedu bo vse februarske sobote ob 22.40 v terminu kratke radijske igre na prvem programu Radia Slovenija.

1. del – Dajbog se zbudi in Kresnikove prigode (6. februar)

2. del – Stvarjenje sveta (13. februar)

3. del – Doba ljudi (20. februar)

4. del – Podzemlje in konec sveta (27. februar)