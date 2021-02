»Umetnost ima to moč, da je nič ne more nadomestiti«

IZJAVA DNEVA

"Umetnost je v svetu sicer brez moči, ima pa to moč, da je nič ne more nadomestiti, čeprav so poskusi v tej smeri nenehni. In prav za umetnost danes gre, za tisto diamantno konico kulture, ki odriva na globoko, ki dviga um in bitje ti razmika, ki nemirni duši, ki se rada moti, kot svetla senca kaže tja, od koder luč izvira. In se nikoli ne rima na boniteto, ampak vselej le na nezastrljivost in na kvaliteto."

(Jožef Muhovič, predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada je v uvodnem nagovoru na Prešernovi proslavi opozoril na to, da so človeška ustvarjalnost, kultura in umetnost tisto, na kar se lahko naslonimo v času različnih preizkušenj; via RTV SLO)