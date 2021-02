Obilni prleški sendvič s slatino

(južina prvakov)

»Ko so se potolčeni in izčrpani Napoleonovi vojaki delno peš, delno na repicah volovskih ali konjskih vpreg vračali iz daljne Rusije, so mnogi postali v Prlekiji. Mišljeno je bilo le za kak teden ali dva za počitek, a mnogi so ’obtičali’ za vedno. Od takrat so v tistih krajih ostali neredki francoski priimki ali zgolj poslovenjeni priimki francoskega porekla (na primer: Dubois – ali po prleško ’iz šume’, po vojaku ki se je nekaj časa skrival v gozdu in se spečal z domačinko ter kasneje postal znani lokalni vinar ...). Skratka, ovdovele gospodinje so jim dale posteljo in streho, Francozi pa so jim s svojim znanjem kultivirali samorodnico ter obogatili preprosto kmečko kuhinjo. Od takrat dobra vina in izborna hrana prleške pokrajine. In tradicionalni prleški sendvič izhaja prav iz tega obdobja. Ima več inačic. Najpogosteje ima 7 hodov, k vsakem hodu je pripisana pijača, ki se jo meša s kislo vodo, ali slatino, kot se reče v tistih krajih. Prvi trije hodi se jedo s prsti, naslednji z žlico ali vilicami in nožem. Zadnji s celo dlanjo. Med hodi mora biti vsaj 20 do 30 minut premora, da se hrana in pijača poležeta in brbončice umirijo. Ta čas tradicionalno podjetni Prleki izkoristijo za sestankovanje.

Primer prleškega sendviča:

I. S prsti:

1. Rezina jeter prisilno pitanih prleških gosi na pregretem ovsenem kruhu.

2. Grozdje sorte Izabela.

3. Stožci posušenega pikantnega kajžarskega sira.

Za poplakniti: Šilce prleške žganjice, kozarec radenske ali vode.

II. Na žlico ter z vilicami in nožem:

4. Lükova žüpa (tradicionalna čebulna juha v posodi iz testa).

5. Tikva iz krüšne peči (pečena prleška buča).

6. Pečena prleška gos z mlinci ter (sezonsko) ocvrti žabji kraki.

Za poplakniti: prleški špricar (tradicionalna brezalkoholna mešanica šipona in radenske).

III. Z roko:

7. Sladki krapec iz krušne peči (sladica iz sladke skute na nevzhajanem testu iz ajdove moke). Za odjavo: špricar z laškim rizlingom.«

— (Vir: Kulinarika slovenskih pokrajin)

