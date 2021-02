Iluzija, da naslednji poskus obstaja

V ponedeljek bo državni zbor glasoval o nezaupnici vladi Janeza Janše in o imenovanju Karla Erjavca za mandatarja za sestavo vlade. Kaj vemo o tem glasovanju v tem trenutku? Da nezaupnico brez dvoma podpirajo poslanske skupine LMŠ, SD, Levice in SAB. Glasov je v tem trenutku torej okoli 40. Ne vemo, kaj bodo zares naredili poslanci DeSUS, in ne vemo, ali se bodo morda v SMC, kjer kljub vsemu obstajajo poslanci, ki jim je popolnoma jasno, da vlada Janeza Janše vodi Slovenijo v slabo smer, nekateri izmed njih odločili, da prestopijo na drugo stran. A na vse skupaj bo v naslednjih slabih 100 urah vplival element, ki bo s približevanjem ponedeljka postajal vse otipljivejši in realnejši: da ponovitev ni mogoča.

SMC in DeSUS si v teh dneh dajeta vzajemne alibije. Poslanci SMC, ki sicer vedo, da bodo v trenutku, ko bo nezaupnica mimo, postali talci Janeza Janše, ves čas razlagajo, da k njim hodi eden izmed poslancev stranke DeSUS (seveda je to najverjetneje Simonovič) in jim razlaga, kako poslanska skupina DeSUS ne bo podprla Erjavca. In, pravijo, zakaj bi torej sami tvegali, ko pa že DeSUS ne bo glasovala za Karla Erjavca? In seveda obratno, poslanci DeSUS trdijo, da poslanci SMC nočejo prestopiti, zakaj bi se torej sami izpostavljali in ne pobrali zase in za DeSUS tistih drobtinic (no, da gre za drobtinice, si seveda ne priznajo), ki jim jih bo sicer dal Janša? Seveda ti vzajemni alibiji padejo v trenutku, ko bo glasovanje mimo. Takrat jih bo, tako kot vedno doslej, kaznoval prav Janša. Ker so si sploh drznili pomišljati.

Janša vedno poskrbi, da so njegovi koalicijski partnerji, kolikor je le mogoče, šibki in s tem prepuščeni njemu na milost in nemilost, med drugim tudi s tem, da jih ravno prav vplete v svoje odločitve in druge dogovore, da preplete zasebno in javno ravno toliko, da se počutijo njegovi dolžniki. A ne samo to: ves čas pazi, da ne bi kdo izstopal, na koalicijske partnerje pa nalaga projekte, ki so nepopularni in jih javnost težko sprejema. Verjetno vse to poslanci SMC in DeSUS vedo. Po enem letu zagotovo tudi vedo, da nima ne ena, ne druga stranka, niti poslanci kot posamezniki nobene možnosti, da to kohabitacijo s SDS in Janšo preživijo. Ne nazadnje ne ena ne druga stranka v svoji zgodovini še nista imeli slabših javnomnenjskih ocen. In kljub temu ves čas upajo, da bo v prihodnjih mesecih prišla neka druga priložnost, pri kateri bodo lažje in kot pravi junaki izstopili ter si popravili ta upehani ugled. Vendar te možnosti ne bo več.

Zakaj je to zadnja priložnost? Ker opozicija, ki jo sestavljajo LMŠ, SD, Levica in SAB, lahko neuspeh tvega le tokrat – ker bo tokrat v očeh javnosti v vsakem primeru opozicija moralna zmagovalka. Da, so trenutki, ko je tudi poraz zmaga: in zmaga bo v ponedeljek biti na pravi strani parlamenta, ker bo vsak poslanec, ki bo glasoval za nezaupnico, namreč avtomatično tudi na pravi strani zgodovine. Da, v ponedeljek se bodo preštevali tisti, ki so za demokracijo na eni strani, in tisti, ki podpirajo orbanizacijo Slovenije. To bo gledala celotna Slovenija. In si zapomnila imena.

A res kisel trenutek bo, ko bodo poslanci SMC in DeSUS morebiti glasovali za obstanek vlade Janeza Janše. Kisel bo namreč zanje: v trenutku, ko bo glasovanje za njimi, bodo že prevzeli zgodovinsko odgovornost za vsa dosedanja, predvsem pa za vsa naslednja Janševa dejanja. In že naslednji dan bo Janša to »zaupanje« uporabil za še trše vladanje in za še bolj neusmiljen naskok na družbo. In glasove za vsa dejanja, bianko menico, mu bodo dali poslanci teh dveh strank, s katerima že ves čas manipulira.

Res je neverjetno. Janša je Počivalšku naložil svoje posle z medicinsko opremo, ministrico Kustečevo ponižuje, zdi se, da je na robu živčnega zloma, Tomaža Gantarja je na očeh javnosti scvrl na odprtem ognju – in v DeSUS in SMC še vedno ne razumejo, da to počne načrtno in zavestno. Ker hoče, da so šibki. A ne le zato. Ima namreč še globlje razloge za to ravnanje. Preprosto jih prezira. Mar v SMC res verjamejo, da jim je oprostil »ukradene volitve« leta 2014? In da je pozabil, da ga je DeSUS pustila na cedilu leta 2013?

Opozicija pa v ponedeljek ne more izgubiti. Ker, kot je povedal tudi mandatarski kandidat Karl Erjavec, gre za preprosto vprašanje: V kakšni državi želite živeti? O tem bodo dejansko glasovali poslanci. In če bo vložena nezaupnica neuspešna, bo imela opozicija samo še en cilj: priprave na volitve. Tako kot Janša. V DeSUS in SMC pa bodo že dan za tem ostali brez adutov, s katerimi danes igrajo svojo igro z Janšo. Naslednji dan jih tudi pogledal ne bo več.