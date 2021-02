Tri zgodbe, ki jih med seboj usodno preplete naključni dogodek

V vseh so prisotna mejna psihična stanja in odkloni od nekoč veljavnih družbenih norm

© Peter Giodani

Na platformi Tretji oder bodo v sobota, 20. februarja ob 20.00 z Velikega odra MGL v živo prenašali spletno premiero dramskega omnibusa Tišina med nami, avtoric Tjaše Mislej, Barbare Zemljič in Ize Strehar v ražiji Nine Šorak. Tri zgodbe med seboj usodno preplete naključni dogodek v zakotni mestni ulici, ki jo razsvetljuje le soj polne lune. Na istem kraju se znajdejo telesa, ki bi v tistem trenutku morala biti čisto nekje drugje.

Spremljamo tri različne zgodbe, ki se v mestu prepletejo neke noči, ko v zraku še vedno visi grožnja okužbe, grožnja razpada. To so tri zgodbe o ljudeh, ki bi morali biti intimno povezani in ki so to morda nekoč celo bili, zdaj pa med njimi vladajo zamere, strahovi in odtujenost.

Razkrivajo se družinske skrivnosti in frustracije. V vseh zgodbah so prisotna mejna psihična stanja in odkloni od nekoč veljavnih družbenih norm. Intimni odnosi so še komaj vzdržni. Posamezniki so ujeti v svoje osebne stiske, iz katerih ne vidijo izhoda, med seboj si ne znajo pomagati, drug pri drugem zaman iščejo oporo, saj vsak bije svoj boj za obstanek.

Ljubljana. 2020. Mrači se, na nebu pa beli ščip razkazuje svoj skrivnostni obraz. Prazne ulice počasi oživljajo, ljudje prihajajo iz svojih lukenj, iščejo bližino, dotike. Telesa se srečujejo, se ljubijo, sovražijo, razhajajo, se ranijo. Dva zakonska para srednjih let, mlada ženska, brat in sestra ter njuna polsestra, tudi mladi zakonski par in še en par srednjih let … Povsem vsakdanji ljudje. Zaradi strahu in tesnobe pred virusom, bližajočo se gospodarsko krizo in negotovo prihodnostjo vsak od njih začne kazati svojo temnejšo stran …

V predstavi igrajo Primož Pirnat, Gaber K. Trseglav, Karin Komljanec, Bernarda Oman, Judita Zidar, Lotos V. Šparovec, Ajda Smrekar, Mojca Funkl, Tanja Dimitrievska, Mia Skrbinac k. g. in Lovro Zafred k. g.

Dramaturginji: Ira Ratej in Simona Hamer, scenograf: Branko Hojnik, kostumografka: Tina Pavlović, avtor glasbe: Mitja Vrhovnik Smrekar, lektorica: Barbara Rogelj, oblikovalec svetlobe: Andrej Koležnik, oblikovalec tona: Sašo Dragaš, režiserka prenosa: Barbara Zemljič.