»Ženska na ladji prinaša nesrečo«

Ženski v moškem svetu: Sava Kaluža in Jolanda Gruden, neustrašni pomorki

Naslovnica knjige Nadje Terčon Sava in Jolanda

Pišejo se petdeseta leta prejšnjega stoletja. V pristanišču v New Yorku se zasidra jugoslovanska ladja, na katero bodo natovorili 5000 ton hrane – gre za pomoč ameriške dobrodelne organizacije Care jugoslovanskim narodom –, ki jo bo odpeljala na Reko. Ladja pritegne pozornost očividcev, ti predvsem ne morejo verjeti, da sta na njej dve ženski, mladi pomorščakinji, ki skupaj z moškimi sodelavci pomagata pri pregledovanju tovora. O »brhkih brinetki in blondinki«, malo starejših od dvajset let, se razpišejo mediji, celo ameriški. Čeprav delo na ladji ni bilo preprosto, sta mladi ženski izkusili to, o čemer so številne njune vrstnice, ki so morale biti v skladu z določili družbenega spola predvsem žene, gospodinje, matere, lahko samo sanjale: spoznavali sta tuje dežele in pristanišča, denimo tista v severni Afriki, Sredozemlju, Ameriki; tu so bili banketi, plesi, izleti, glasba, petje, alkohol. Svoboda. Pa tudi manj prijetna doživetja, kot so asistiranje pri nevarni operaciji slepiča, poplavljena kabina, padec v reko Misisipi med opravljanjem ladijskih del, osamljenost v nočnih urah med stražo.