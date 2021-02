»Fašizem je virus, s katerim človeštvo še zdaleč ni do konca prekuženo«

Ideologija nacizma in človeško telo

© Peter Uhan

Iz Male drame Ljubljana bo 24. februarja ob 20.00 preko spletne platforme drama.kupikarto.si/vzivo potekal prenos predstave Nova rasa avtorja in režiserja Matjaža Zupančiča, ki so jo krstno uprizorili septembra. Zupančičevi izhodišči pri pisanju drame in režije uprizoritve Nova rasa, sta ideologija nacizma in človeško telo. Po spletnem prenosu bo potekal interaktivni pogovor z avtorsko in igralsko ekipo, ki ga bo vodil ravnatelj Drame Igor Samobor.

Satirična uprizoritev obravnava zgodbo o dveh mladih slikarjih, Adolfu Hitlerju in Viktorju Karlsteinu, ki bi se rada vpisala na dunajsko Akademijo za likovno umetnost, a jima ta podvig ne uspe. Veliko pozneje, leta 1944, sta oba v Berlinu. Hitler je medtem postal firer, Karlstein pa znanstvenik, ki za potrebe Wehrmachta, oboroženih sil nacistične Nemčije, konstruira novi monstruozni bitji v moški in ženski podobi. Markus in Heidi bosta zmagovito orožje v času, ko nacisti izgubljajo na vseh frontah, hkrati pa sta tudi Viktorjevo umetniško delo. Prvi pogoj za uspešnost tega eksperimenta naj bi bil, da so deli teles, ki sestavljajo novi kreaturi, arijskega porekla, kar pa se izkaže za težavo.

Matjaž Zupančič v besedilu in pri režiji Nove rase prepleta satiro in fikcijo z zgodovinskimi dejstvi ter zastavlja pomembna vprašanja o tem, v kakšnem času živimo danes. "Tako kot pri pisanju se tudi pri režiji predstave igram z elementi grozljivke, politične satire, fantastike, črne komedije … in najbrž še česa," pravi Zupančič.

Skozi zgodovinski kontekst opozarja na nadvse aktualne polemike ponovnih vzponov fašizma, rasizma, šovinizma in ksenofobije ter se sprašuje, ali tudi danes obstaja strah pred "izrojeno umetnostjo". Pri iskanju odgovorov se poda k njihovemu izvoru, z upanjem, "da bo ključna poanta, ki seveda meri natančno nazaj na sodobnost, skozi takšno distanco postala bolj jasna".

"Tako Zupančič v svojem besedilu s pomočjo včasih že kar srhljivega črnega humorja po eni strani operira z noro idejo o nad-telesu in nad-rasi, po drugi strani pa v samem dialogu enako drastično razgalja absurdno logiko sovražnega govora," poudarja dramaturginja Darja Dominkuš.

"Fašizem je virus, s katerim človeštvo še zdaleč ni do konca prekuženo. Če bo gledalec po ogledu naše predstave nekoliko bolj imun, bo pomemben cilj dosežen. Ostalo so estetska vprašanja," pravi Zupančič.

Igra Nova rasa je začela nastajati že leta 2008 z delovnim naslovom Telo. Drama je lani prvič izšla pri Cankarjevi založbi v zbirki Zadnje drame, integralno dramsko besedilo pa je objavljeno tudi v gledališkem listu.

V uprizoritvi igrajo: Bojan Emeršič, Jurij Zrnec, Saša Tabaković, Barbara Cerar in Gregor Baković.

Dramaturginja: Darja Dominkuš, scenografinja: Janja Korun, kostumografinja: Bjanka Adžić Ursulov, koreografinja: Sinja Ožbolt, oblikovalec zvoka: Vanja Novak, oblikovalec luči: Andrej Hajdinjak, lektor: Jože Faganel, študijsko pa sta pri uprizoritvi sodelovala še asistent režiserja Bor Ravbar in asistentka dramaturginje Zala Norčič.