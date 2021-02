Nocoj na TV nemški film z Markom Mandićem

Ob 22.50 na TV programu ARTE

Na programu ARTE bodo nocoj ob 22.50 predvajali nemški film O Beautiful Night (O, čudovita noč) režiserja Xaverja Böhma. V nenavadni nočni odisejadi mladega glasbenika in skrivnostnega neznanca, polni mračnih čarobno-sanjskih podob, zaznamovanih s človekovo minljivostjo, je eno glavnih vlog odigral slovenski igralec Marko Mandić. Film bo na spletnem portalu dostopen do 25. marca.

Juri je mladi glasbenik, ki se boji smrti. Prav zato ga črni krokar, ki ga spremlja na vsakem koraku, še posebej vznemiri. Neke noči spozna skrivnostnega neznanca z vzhodnoevropskim naglasom, ki trdi, da je Smrt. Skupaj začneta tavati po temačnih ulicah, labirintih gokart stez in mračnih beznicah, kjer se skrivajo uživalci opija.

V enem izmed nočnih klubov Juri spozna privlačno Nino, ki se jima pridruži na tem nenavadnem popotovanju, na katerem se prepletajo svetloba neonskih luči, groteskne podobe ter filozofska vprašanja o ljubezni in smrti.

"Strah pred smrtjo je od nekdaj močno prisoten v mojem življenju, zato sem želel posneti iskren film, nekaj zelo osebnega. Poleg tega odraščanje nekako zaduši čarobnost, ker vse postane rutina in izgubi privlačnost. Zato sem se vnovič hotel poglobiti v ta občutek odkritja čarobnosti, in ta prostor mi predstavlja noč, ko so stvari bolj nepredvidljive in v bistvu skrivnostne", je zapisal režiser.

9iXtc2I9lws