»Še danes je ne morem slišati«

IZJAVA DNEVA

"Pesmica je enostavna, z refrenom, ki se ponavlja in je bil zame vedno tako pocukran. Ljudje so jo vzeli za svojo, postala je ljudska, danes že malce iztrošena, ampak meni ni segla do srca. Še danes je ne morem slišati. Žal."

(Pevka Ditka Haberl, ki je s skupino Pepel in kri s pesmijo Dan ljubezni Jugoslavijo leta 1975 zastopala na Evroviziji na Švedskem, je v oddaji EMA 2021 na RTV SLO za omenjeno skladbo razkrila, da je še danes ne more slišati)

