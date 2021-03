Korona na plakatu in v katalogu

Angažirani plakati za solidarnost v času korone na prostem Ljubljani ter v obliki tiskane zbirke

© Asiana Jurca Avci

Na ploščadi pred Figovcem v Ljubljani je zaživelo novo razstavišče na prostem, katerega namen je prikazovanje in spodbujanje plakatne umetnosti. Do 25. marca je tam na ogled razstava plakatov na temo koronavirusa, pred tem pa so gostili mednarodno razstavo Strpnost – Poster Tolerance Show in razstavo družbeno-odgovornih plakatov na temo "Človek, čuvaj svoje mesto.

Razstavljenih je 20 plakatov, ki so nastali v prvem valu epidemije v okviru projekta Plaktivat. TAM-TAM Inštitut je pozval slovenske agencije, oblikovalce in oblikovalke, "naj s kreativnostjo pomagajo zmanjšati negativne posledice koronavirusa, ojačati sporočila zdravstvenih strokovnjakov in ljudem na preprost način sporočiti, da v boju proti koroni niso sami."

Razstavljena dela so prispevale oglaševalske agencije, natisnjena pa niso le v formatu mestnega plakata, saj so vsa prispela dela v okviru javnega poziva našla svoje mesto v tiskani zbirki plakatov na temo koronavirusa., ki jo je izdal TAM-TAM Inštitut. Zbrana dela so nastala v prvem valu epidemije v okviru Plaktivatovega javnega poziva. Cilj poziva je bil "zmanjšati negativne posledice koronavirusa, ojačati sporočila zdravstvenih strokovnjakov in ljudem na preprost način sporočiti, da v boju proti koroni niso sami."

Največja plakatna akcija v Sloveniji v času epidemije je prinesla 246 empatičnih, šaljivih in resnih vizualnih sporočil. V njej so sodelovale slovenske kreativne agencije, samostojne oblikovalke in oblikovalci, študentke in študenti ter dijaki različnih smeri, povezanih z oblikovanjem.